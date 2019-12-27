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Украина виделила деньги на фильм о катастрофе самолета рейса МН-17

Пятница, 27 декабря 2019, 21:52
Украина виделила деньги на фильм о катастрофе самолета рейса МН-17

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило договор размером 2 млн 305 тыс гривен на производство документального фильма "Железные бабочки" о самолете малазийского рейса МН-17, который был сбит ракетой над Донбассом в 2014 году.

Источник: Госагентсво Украины по вопросам кино

Дословно: "Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ОО "Творческое объединение "Вавилон 13" договор о предоставлении государственной поддержки на производство (создание) фильма "Железные бабочки" размером 2 млн 305 тыс. 846,96 грн. (54% общей стоимости производства фильма)".

Детали: Проект документального фильма "Железные бабочки" стал одним из победителей Двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Роман Любый, продюсеры - Владимир Тихий, Андрей Котляр.

Железные бабочки – шрапнель ракеты БУК, которой летом 2014 был сбит самолет малазийского рейса МН-17. Тогда погибли 298 человек.

Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.

Предыстория: Ранее объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбивания самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот"). Им предъявлены обвинения в убийстве.

Предварительные результаты расследования катастрофы следователи официальной международной следственной группы JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом с "Бука" российской бригады из Курска.

JIT заявляет, что влияние РФ распространялся на административные, финансовые и военные вопросы так называемой "ДНР", а контактные лица по РФ ежедневно связывались с донбасскими сепаратистами перед сбиванием самолета.

Перехваченные телефонные разговоры между боевиками "ДНР" и российскими чиновниками раскрывают роль помощника президента РФ Владислава Суркова в назначении и руководстве аппаратом "ДНР".

Самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Украинская правда

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Темы: РосcияДонбассвойна
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