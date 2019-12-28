Правительство отдало на приватизацию еще 37 госпредприятий: в списке спиртзаводы

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Суббота, 28 декабря 2019, 01:07

Кабинет министров 27 декабря передал 37 объектов государственной собственности в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации.

Источник: Facebook-страница министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова

Дословно Милованов: "Правительство приняло постановление, согласно которому 37 объектов государственной собственности перешли в управление ФГИУ для дальнейшей приватизации.

Неполный перечень этих предприятий:

  • Саратский винодельческий завод;
  • Водочный цех Бучацкого мальтозного завода;
  • Мариупольский ликеро-водочный завод;
  • Артемовский завод шампанских вин;
  • Киевский завод шампанских вин;
  • Львовский государственный ликеро-водочный завод;
  • Одесский коньячный завод.

Также передали на приватизацию Львовский ипподром".

Детали: Министр пояснил, что 27 декабря передавали, в частности спиртовые заводы на выполнение нового закона о демонополизации и приватизации в спиртовой отрасли.

Он сообщил, что за 2019 год полтысячи предприятий официально передали в фонд, что позволяет начать процесс их приватизации. Состояние и перспективы еще нескольких десятков объектов пока оценивают специалисты.

Предварительно каждое министерство провело анализ имущества и согласовало часть непрофильных или убыточных активов на приватизацию. В следующем году стартуют открытые торги через аукционы "Прозоро.Продажи".

Милованов добавил, что еще около 200 предприятий будут переданы на приватизацию.

По его словам, общая балансовая стоимость этих активов составляет более 12 млрд гривен.

Напомним:

  • 26 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", который Верховная Рада приняла 3 октября.
  • Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе.

Читайте также: Рада приняла Закон об аренде государственного имущества. Почему это касается каждого

Украинская правда
Темы: приватизация Фонд госимущества Милованов


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