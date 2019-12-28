В ход пойдут санкции: США дают 30 дней всем компаниям, причастным к Nord Stream 2

Все компании, причастные к строительству Nord Stream 2, должны в течение 30 дней прекратить работы, иначе США применят против них новые санкции, предусмотренные в законе об оборонном бюджете США.

Источник: заявление Государственного департамента США от 27 декабря

Дословно: "Стороны, причастные к проекту, должны обеспечить, чтобы суда, участвующие в "Северном потоке 2", "немедленно прекратили связанную со строительством деятельность" в "добровольном порядке".

Это касается всех подрядчиков, которые "сознательно продали, арендовали или предоставили суда, которые занимаются прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства Nord Stream 2".

Детали: Те, кто ослушаются и не будут соблюдать требования Госдепа, столкнутся с санкциями.

"Северный поток-2" в США называют инструментом, который Россия использует для поддержки своей агрессии против Украины.

Компании, причастные к Nord Stream 2 должны завершить работу в течение 30 дней, иначе Штаты начнут вводить против них санкции.

В течение 60 дней госсекретарь США должен подготовить Конгрессу отчет с целью выявления нарушителей.

Штатов пытаются остановить строительство "Северного потока".

Отмечается, что позиция США, выступающая против Nord Stream 2, была последовательной в разных администрациях.

Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США 20 декабря 2019 года.

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