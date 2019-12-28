Гололедица и метели: синоптики предупредили о плохой погоде

По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 28 декабря и ночью 29 декабря на Западе и в Карпатах ожидаются значительные снегопады, метели, шквалы ветра и гололедица на дорогах.

Источник: сайт Укргидрометцентра

Дословно: "В течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря во западных, Житомирской и Винницкой областях умеренный, на Прикарпатье значений снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица".

Детали: Из-за ухудшения погодных условий на западе Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности, желтый.

Отмечается, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним: