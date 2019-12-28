Гололедица и метели: синоптики предупредили о плохой погоде

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Суббота, 28 декабря 2019, 06:02

По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 28 декабря и ночью 29 декабря на Западе и в Карпатах ожидаются значительные снегопады, метели, шквалы ветра и гололедица на дорогах.

Источник: сайт Укргидрометцентра

Дословно: "В течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря во западных, Житомирской и Винницкой областях умеренный, на Прикарпатье значений снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица".

 

Детали: Из-за ухудшения погодных условий на западе Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности, желтый.

Отмечается, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним: 

  • В Украине 30-31 декабря преимущественно без осадков, лишь ночью 31 декабря на севере Левобережья небольшой снег. Температуре 30 декабря ночью 3-9°, днем ​​0-5° мороза, в южных областях ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; 31 декабря ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла; в Карпатах 30 декабря ночью 8-13°, днем ​​3-8° мороза, 31 декабря ночью 5-10°, днем ​​1-6° мороза.
  • На Киевщине 30-31 декабря преимущественно без осадков. Температура 30 декабря ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° мороза; 31 декабря ночью 0-5° мороза, днем ​​1-4° тепла.

Украинская правда
Темы: погода Украина


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