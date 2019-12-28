Дубилет рассказал о разработке, которая сделает Кабмин "немного прозрачнее"

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объявил о создании сайта с подробной программой деятельности правительства, который должен сделать деятельность Кабмина "немного более прозрачной".

Источник: сообщение Дубилета в Facebook

Дословно: "Главным заказчиком и модератором этого проекта выступил Алексей Гончарук (премьер-министр Украины - ред.). В таком подробном и структурированном формате План правительства публикуется впервые", - заявил Дубилет.

Детали: Дубилет напомнил, что в сентябре Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства. На новосозданном сайте замыслы каждого из министерств описано более подробно, добавил он.

Дословно: "Всего в нашей программе 78 целей. По каждой из них мы опубликовали концепцию, а также KPI (индикаторы), по которым будет измеряться их достижения. Для каждой цели определяется конкретный ответственный министр с заместителем и прилагается план действий".

"Пока это все проекты, которые мы специально выставили на обсуждение до их официального утверждения. Они будут еще совершенствоваться по результатам обсуждения с заинтересованными сторонами", - добавил он.