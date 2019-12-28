Переход в "Майорском" не будет работать в воскресенье - ООС
Суббота, 28 декабря 2019, 14:07
29 декабря пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" осуществляться не будут.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Детали: Соответствующее распоряжение принято командующим объединенных сил, сообщили в штабе.
Дословно: "Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения".
Украинская правда