Переход в "Майорском" не будет работать в воскресенье - ООС

29 декабря пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" осуществляться не будут.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Соответствующее распоряжение принято командующим объединенных сил, сообщили в штабе.

Дословно: "Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения".