Переход в "Майорском" не будет работать в воскресенье - ООС

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Суббота, 28 декабря 2019, 15:07

29 декабря пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" осуществляться не будут.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Соответствующее распоряжение принято командующим объединенных сил, сообщили в штабе.

Дословно: "Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения".

Украинская правда
Темы: Донбасс ОРДЛО ООС


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