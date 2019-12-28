Дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей передали в суд

Прокуроры САП направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по завладению более 300 млн кубометров газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 1,4 миллиарда гривен.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро

Детали: Среди обвиняемых по делу: директор ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины); технический директор ООО "Энергия-Новый Раздол" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины); финансовый директор двух предприятий - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины); физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО "Энергия" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины).

Кроме того, для получения обвинительного акта не явился один из подозреваемых - директор ООО "Энергия-Новый Раздол" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины), поэтому он был объявлен в розыск, а дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В НАБУ отметили, что завершили расследование еще в сентябре 2018 года. После этого более 15 месяцев сторона защиты и представители юридических лиц, в отношении которых осуществляется производство, знакомились с материалами дела, поэтому НАБУ и САП были вынуждены обратиться в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до 17 декабря 2019 года.

Суть дела: По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф НКРЭКУ). Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз Украины" в результате реализации описанной коррупционной схемы.

Что предшествовало: Расследование приведенных фактов детективы Бюро начали в декабре 2016 года по материалам НКРЭКУ и СМИ.

В январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владелицам ТЭЦ - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу – "куратору" схемы, который является приближенным к народным депутатам.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовская ТЭЦ".

Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление АРМА.

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