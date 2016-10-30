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У братьев Дубневичей из "БПП" на двоих - 700 миллионов наличными

Воскресенье, 30 октября 2016, 18:10
У братьев Дубневичей из БПП на двоих - 700 миллионов наличными

Народные депутаты от "БПП" Богдан и Ярослав Дубневичи указали в своих электронных декларациях значительные суммы наличных средств в разной валюте.

Как сообщает Zaxid.net, всего на двух нардепы от Львовщины держат в наличности более 578 400 000 грн, с учетом наличности, задекларированная женой Богдана Дубневича - более 715 млн гривен.

Ярослав Дубневич задекларировал 8 230 000 долларов, 2 780 000 евро и 5 млн грн наличных средств.

Богдан Дубневич держит наличными 11 500 000 долларов. Его жена Татьяна сохраняет наличными еще 137 млн. грн.

При этом на банковских счетах Дубневичей фигурируют значительно меньшие суммы: у Богдана - 10 400 000 грн, у Ярослава с женой Натальей - 2 300 000 грн.

На Богдана Дубневича и ближайших членов его семьи зарегистрировано 409 объектов недвижимого имущества.

Ярослав Дубневич с семьей владеют 273 объектами недвижимости. Кроме того, Дубневич-младший задекларировал 51 объект незавершенного строительства.

Каждый из братьев задекларировал также по коллекции дорогих швейцарских часов, а Ярослав Дубневич - сборник произведений украинской живописи, которая включает в себя, в частности, две картины Алексея Новаковского, 18 полотен Ивана Труша и 14 картин Сергея Васильковского.

Как известно, ряд связанных с Дубневичами людей работает на руководящих должностях в "Укрзализныце", компании, связанные с братьями, выигрывают миллионные тендеры на УЗ.

Также, согласно данным деклараций за 2015 год, крупнейшими апартаментами среди народных депутатов владеет нардеп от "БПП" Богдан Дубневич - 1447,76 кв. м.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БППдекларацииденьги
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