Опубликован текст законопроекта "слуг народа" о медиа

На сайте Верховной Рады опубликован текст проекта закона о медиа, поданного нардепами от "Слуги народа".

Источник: портал Верховной Рады

Детали: Субъектами в сфере медиа законопроект определяет, в частности, субъектов в сфере онлайн-медиа, провайдеров аудиовизуальных сервисов и провайдеров платформ общего доступа к информации.

"Законом определяются общие требования к субъектам в сфере медиа, в том числе требования по прозрачности структуры собственности и контроля, а также требования к каждому отдельному виду субъектов в сфере медиа", - говорится в пояснительной записке.

Лицензированию, в соответствии с законопроектом, подлежит исключительно вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины и поставка электронных коммуникационных услуг для нужд вещания с использованием радиочастотного ресурса.

Предполагается, что обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиа-сервисами.

"Субъекты в сфере онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации самостоятельно принимают решение о регистрации", - говорится в тексте.

Проект вводит новую форму регулирования - совместное регулирование в сфере медиа, как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

Законопроектом также устанавливаются меры реагирования на нарушения законодательства в сфере медиа и санкции за нарушение законодательства в сфере медиа.

Санкциями за нарушение требований законодательства и/или условий лицензии являются: взыскание штрафа; аннулирование лицензии и/или отмена регистрации; запрет распространения медиа на территории Украины.

Отдельным разделом законопроекта определяются ограничения, связанные с вооруженной агрессией.

Так, в частности, в медиа запрещается распространять:

1) материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию территории Украины, нарушение территориальной целостности, суверенитета Украина, в том числе публичное отрицание указанных действий;

2) недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя;

3) программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), среди участников которых есть лица, внесенные в перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины, утверждаемом Нацсоветом.

Кроме того, Национальный совет отказывает в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрировано в государстве-агрессоре или если Нацсоветом обнаружены признаки того, что редакционный контроль за таким иностранным линейным медиа осуществляется физическими или юридическими лицами - резидентами государства-агрессора.

Кроме того, субъектом в сфере медиа в Украине не может быть физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора.

Также субъектами медиа не могут быть юридические лица, в которых владельцами существенного участия, контроллерами или бенефициарами являются граждане или юридические лица государства-агрессора; юридические лица, получающие финансирование от граждан или юрлиц государства-агрессора.

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