Чиновницу Николаевского горсовета поймали на взятке

Чиновницу Николаевского горсовета в субботу задержали за вымогательство 20 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "Сегодня, 28 декабря, сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области совместно со следователями Заводского отдела полиции ГУНП под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили на взятке руководительницу одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

В своем рабочем кабинете 45-летняя женщина получила часть неправомерной выгоды в сумме 20 тысяч гривен за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями, относительно объема выполнения работ, от "подконтрольных" субъектов хозяйственной деятельности.

Для конспирации от разоблачения правоохранительными органами в своей противоправной деятельности злоумышленница привлекла своего водителя, который после получения женщиной части присвоенных денежных средств в своем служебном кабинете выносит денежные средства из помещения в служебный автомобиль и в дальнейшем, через некоторый промежуток времени, передает руководительнице.

Детали: В ходе досудебного расследования полицейские установили, что должностные лица Департамента ЖКХ Николаевского горсовета с января 2019 года и по настоящее время злоупотребляли служебным положением. Вступив в сговор, они осуществляли заключения договоров на выполнение работ с "подконтрольными" им лично субъектами хозяйственной деятельности, от которых получали "откаты" в размере 10-15% в зависимости от стоимости заключенного договора.

К своей противоправной деятельности должностные лица привлекли руководительницу одного из управления Департамента, которая, выполняя прямые противоправные указания руководства, которые предоставлялись ей во время разговоров тет-а-тет или с помощью мессенджеров "WhatsApp" и "Viber", злоупотребляя служебным положением, осуществляет подписание актов выполненных работ ряда "подконтрольных" предприятий, без фактической проверки объемов и качества выполнения работ, как следствие приводит к завышению фактической стоимости выполненных работ и необоснованного перечисления бюджетных денежных средств субъектам хозяйственной деятельности.

В полиции добавили, что сейчас в помещении Департамента ЖКХ Николаевского горсовета и по месту жительства и регистрации фигурантов проводятся санкционированные обыски.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Следователи задержали чиновницу в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Что предшествовало: Ранее в субботу мэр Николаева Александр Сенкевич заявил об обысках в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета.