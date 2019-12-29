ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима "тишины" в Луганской и Донецкой областях.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 28 декабря

Дословно: "В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (22), если сравнивать с предыдущими сутками (около 390 взрывов).

В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня и не зафиксировала ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущими сутками (50 взрывов)."

Детали: Наблюдатели видели хвостовой стабилизатор минометной мины на участке разведения в районе Золотого и фрагменты реактивной противотанковой гранаты на участке разведения в районе Станицы Луганской.

Также миссия зафиксировала самоходную гаубицу, размещенную с нарушением линий отвода вблизи подконтрольной правительству Новобахмутовки.

Напомним: