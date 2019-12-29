В ООН осудили теракт в Сомали, жертвами которого стали более 90 человек
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Воскресенье, 29 декабря 2019, 06:38
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в столице Сомали Могадишо, унесшего жизни более 90 человек.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: По словам Гутерриша, виновные в преступлении должны предстать перед судом.
Как сообщают официальные власти, число жертв взрыва может возрасти из-за того, что много раненых в тяжелом состоянии находятся в больницах.
Что предшествовало: 28 декабря на контрольно-пропускном пункте в Могадишо, столице Сомали, произошел взрыв. Бомба была заложена в автомобиле в людном месте. Пока ответственность за теракт никто на себя не взял.
Украинская правда
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