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День обмена: Лукьяновское СИЗО до сих пор блокируют

Воскресенье, 29 декабря 2019, 07:11
День обмена: Лукьяновское СИЗО до сих пор блокируют
Фото Богдана Кутепова

В воскресенье утром под Лукьяновским СИЗО до сих пор дежурят противники обмена экс-беркутовцев, которых освободил под личное обязательство Киевский апелляционный суд.

Источник: Укринформ, Богдан Кутепов в Facebook

 
Фото Богдана Кутепова

Детали: Как отмечает Укринформ, по состоянию на 7 утра людей стало меньше, они разделились на небольшие группы и дежурят у всех возможных выездов из СИЗО.

Время от времени они группами перемещаются между подъездами к пенитенциарному учреждению.

Как отмечает Богдан Кутепов, по состоянию на 5:45, "людей негусто, но все возможные выезды заблокированы автомобилями граждан".

 

Ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к СИЗО.

 

Что предшествовало: Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

После этого группа активистов заблокировала выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти трех экс-беркутовцев для участия в обмене.

Бывшие беркутовцы находятся в списках на обмен удерживаемыми лицами, который должен состояться в воскресенье.

Украинская правда
Темы: СИЗОМайданБеркутпленныеакции
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