Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отпустил экс-беркутовцев из-под стражи

Суббота, 28 декабря 2019, 21:11
Суд отпустил экс-беркутовцев из-под стражи

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

Источник: трансляция "Громадського" из зала суда

Детали: Решение объявила судья Маргарита Васильева после выхода коллегии судей из совещательной комнаты.

Так, Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину мера пресечения изменена с содержания под стражей на личное обязательство, а двум другим, Сергею Тамтуре и Александру Маринченко - с ночного и круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Присутствующие начали кричать "Ганьба!", "Вбивці!".

Что было ранее: С 27 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на продолжение мер 5 экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.

В ходе заседания прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

Перед этим прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в ​​феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.

Предыстория:

  • Экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и улице Институтской 20 февраля 2014 года.
  • В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.
  • В марте-апреля 2014 года по подозрению в расстреле майдановцев задержали экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника.
  • В июле 2014 года был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – экс-беркутовец Олег Янишевский.
  • В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.
  • Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: