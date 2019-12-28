Суд отпустил экс-беркутовцев из-под стражи
Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.
Источник: трансляция "Громадського" из зала суда
Детали: Решение объявила судья Маргарита Васильева после выхода коллегии судей из совещательной комнаты.
Так, Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину мера пресечения изменена с содержания под стражей на личное обязательство, а двум другим, Сергею Тамтуре и Александру Маринченко - с ночного и круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.
Присутствующие начали кричать "Ганьба!", "Вбивці!".
Что было ранее: С 27 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на продолжение мер 5 экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.
В ходе заседания прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.
Перед этим прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году.
27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.
Предыстория:
- Экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и улице Институтской 20 февраля 2014 года.
- В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.
- В марте-апреля 2014 года по подозрению в расстреле майдановцев задержали экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника.
- В июле 2014 года был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – экс-беркутовец Олег Янишевский.
- В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.
- Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в Киеве в феврале 2014 года.