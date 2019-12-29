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В воскресенье боевики притихли, нарушений "тишины" не зафиксировано - МОУ

Воскресенье, 29 декабря 2019, 11:56
В воскресенье боевики притихли, нарушений тишины не зафиксировано - МОУ

В воскресенье случаев нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск в Донбассе зафиксировано не было.

Источник: сводка пресс-центра Министерства обороны Украины по состоянию на 12:00

Детали: По данным МОУ, боевых потерь с начала суток 29 декабря среди украинских военных нет.

В Минобороны напомнили, что 28 декабря оккупанты нарушали режим прекращения огня 8 раз, боевых потерь среди подразделений ОС нет.

Дословно: "Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Также вооруженные формирования РФ вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наши мужественные защитники несколько раз адекватно подавляли вооруженную активность противника, применяя дежурные огневые средства и соблюдая Минские соглашения". 

Напомним,

  • Накануне в пресс-центре ООС заявили, что 29 декабря пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" осуществляться не будут
  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" продолжается обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
  • По данным украинских СМИ, в Украину в рамках обмена вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих.
  • Так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что боевики готовы передать украинской стороне 55 человек, а Украина в свою очередь - 87. По словам Морозовой, окончательные цифры будут обнародованы по итогам верификации.і

Украинская правда
Темы: ОРДЛОДонбассМинские соглашенияМинобороны
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