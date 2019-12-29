В воскресенье боевики притихли, нарушений "тишины" не зафиксировано - МОУ

В воскресенье случаев нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск в Донбассе зафиксировано не было.

Источник: сводка пресс-центра Министерства обороны Украины по состоянию на 12:00

Детали: По данным МОУ, боевых потерь с начала суток 29 декабря среди украинских военных нет.

В Минобороны напомнили, что 28 декабря оккупанты нарушали режим прекращения огня 8 раз, боевых потерь среди подразделений ОС нет.

Дословно: "Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Также вооруженные формирования РФ вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наши мужественные защитники несколько раз адекватно подавляли вооруженную активность противника, применяя дежурные огневые средства и соблюдая Минские соглашения".

Напомним,