В воскресенье боевики притихли, нарушений "тишины" не зафиксировано - МОУ
В воскресенье случаев нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск в Донбассе зафиксировано не было.
Источник: сводка пресс-центра Министерства обороны Украины по состоянию на 12:00
Детали: По данным МОУ, боевых потерь с начала суток 29 декабря среди украинских военных нет.
В Минобороны напомнили, что 28 декабря оккупанты нарушали режим прекращения огня 8 раз, боевых потерь среди подразделений ОС нет.
Дословно: "Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Также вооруженные формирования РФ вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наши мужественные защитники несколько раз адекватно подавляли вооруженную активность противника, применяя дежурные огневые средства и соблюдая Минские соглашения".
Напомним,
- Накануне в пресс-центре ООС заявили, что 29 декабря пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" осуществляться не будут.
- 29 декабря на КПВВ "Майорское" продолжается обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
- По данным украинских СМИ, в Украину в рамках обмена вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих.
- Так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что боевики готовы передать украинской стороне 55 человек, а Украина в свою очередь - 87. По словам Морозовой, окончательные цифры будут обнародованы по итогам верификации.і