76 освобожденных украинцев: в СБУ назвали все фамилии. СПИСОК

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 17:28
Фото - пресс-центр СБУ

В результате обмена на подконтрольную Украины территорию с ОРДЛО вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

 
 
 
 

Детали: Как заявил глава СБУ Иван Баканов, "в таких вопросах не бывает идеальных конфигураций".

Прямая речь Баканова: "Это всегда попытка выжать максимум из имеющихся возможностей. Главное - нам удалось достичь результата".

Напомним,

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
  • В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.
  • В частности, по данным адвоката Валентина Рыбина, в рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Украинская правда
Темы: пленные ОРДЛО Росcия СБУ


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