76 освобожденных украинцев: в СБУ назвали все фамилии. СПИСОК

В результате обмена на подконтрольную Украины территорию с ОРДЛО вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: Как заявил глава СБУ Иван Баканов, "в таких вопросах не бывает идеальных конфигураций".

Прямая речь Баканова: "Это всегда попытка выжать максимум из имеющихся возможностей. Главное - нам удалось достичь результата".

Напомним,