В день обмена боевики умудрились трижды обстрелять силы ООС

29 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня трижды, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

В частности, два обстрела зафиксированы вблизи н.п. Новотроицкое, еще один - возле Николаевки.

Дословно: "На участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина", - сообщили в штабе.