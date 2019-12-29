В день обмена боевики умудрились трижды обстрелять силы ООС

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 18:20

29 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня трижды, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

В частности, два обстрела зафиксированы вблизи н.п. Новотроицкое, еще один - возле Николаевки.

Дословно: "На участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина", - сообщили в штабе.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс ОРДЛО Минские соглашения


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