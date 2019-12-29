Меркель и Макрон: обмен пленными должен помочь восстановить доверие между сторонами

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 18:25

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что обмен пленными, который состоялся 29 декабря, должны помочь восстановить доверие между сторонами.

Об этом говорится в заявлении Меркель и Макрона, размещенном на сайте немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".

Лидеры Германии и Франции приветствовали освобождение и обмен пленными на востоке Украины.

Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поздравляют сегодня освобождение и обмен задержанными на востоке Украины.

"Этот шаг был осуществлен в ответ на обязательства, взятые на Парижском саммите нормандского формата 9 декабря, разрешить освобождение и обмен лиц, задержанных в связи с конфликтом, еще до конца года", - говорится в заявлении.

Канцлер Германии и президент Франции в то же время отметили, что необходима дальнейшая работа по обмену задержанных в связи с конфликтом.

Они напомнили, что крайне важно предоставить международным организациям, включая Международный комитет Красного креста, неограниченный и безусловный доступ до всех задержанных и продолжать поиски пропавших без вести человек.

"Накануне празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен - это долгожданный гуманитарный жест, который должен помочь восстановить доверие между двумя сторонами", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в рамках подготовки к следующему саммиту, на котором будут рассмотрены, в частности, политические и связанные с безопасностью условия проведения местных выборов, Франция и Германия продолжат свои усилия в нормандском формате в ближайшие месяцы.

Напомним,

  • 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

Темы: пленные Росcия ОРДЛО Меркель Донбасс


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