ЕС отреагировал на обмен подозреваемых в расстрелах на Майдане

Европейский союз принял во внимание тот факт, что обмен пленными, который состоялся 29 декабря на востоке Украины, включал подозреваемых в причастности к расстрелам на Майдане 2014 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя ЕС.

"Мы принимаем к сведению обмен лицами, связанными с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что все обвинения будут расследоваться и дальше, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

В целом же в ЕС назвали сегодняшний обмен пленными прекрасным примером реализации одной из мер, согласованных на саммите "нормандской четверки" 9 декабря.

"Европейский союз ожидает, что все стороны будут и дальше наращивать этот импульс. Работа по реализации мер, согласованных на саммите, должна быть продолжена", - заявили в ЕС.

"Европейский союз вновь заявляет о своей поддержке работы "нормандского формата", ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы. Блок подчеркивает важность выполнения Минских договов полном объеме, включая постоянное прекращение огня. Это единственный путь к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Также в ЕС вновь подчеркнули непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Предыстория:

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что обмен пленными, который состоялся 29 декабря, должен помочь восстановить доверие между сторонами.

Напомним,