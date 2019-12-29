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ЕС отреагировал на обмен подозреваемых в расстрелах на Майдане

Воскресенье, 29 декабря 2019, 18:42
ЕС отреагировал на обмен подозреваемых в расстрелах на Майдане
фото - УНИАН

Европейский союз принял во внимание тот факт, что обмен пленными, который состоялся 29 декабря на востоке Украины, включал подозреваемых в причастности к расстрелам на Майдане 2014 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя ЕС.

"Мы принимаем к сведению обмен лицами, связанными с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что все обвинения будут расследоваться и дальше, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

В целом же в ЕС назвали сегодняшний обмен пленными прекрасным примером реализации одной из мер, согласованных на саммите "нормандской четверки" 9 декабря.

"Европейский союз ожидает, что все стороны будут и дальше наращивать этот импульс. Работа по реализации мер, согласованных на саммите, должна быть продолжена", - заявили в ЕС.

"Европейский союз вновь заявляет о своей поддержке работы "нормандского формата", ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы. Блок подчеркивает важность выполнения Минских договов полном объеме, включая постоянное прекращение огня. Это единственный путь к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Также в ЕС вновь подчеркнули непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Предыстория:

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что обмен пленными, который состоялся 29 декабря, должен помочь восстановить доверие между сторонами.

Напомним,

  • 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.
  • Украинская сторона в рамках обмена пленными передала боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года. 28 декабря суд освободил их под личное обязательство

Темы: пленныеРосcияОРДЛОЕС
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