Борт с 76-ю освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева, и в Борисполе их будет встречать президент.

Источник: Офис президента, Алла Макух в Facebook, Укринформ

Борт із 76-ма звільненими українцями відлітає з воєнного аеродрому Чугуєва. Курс на Бориспіль, де їх зустрічатиме Президент України. pic.twitter.com/Tc1WTtJ0pv — Офіс Президента (@APUkraine) December 29, 2019

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что самолет с освобожденными украинцами прибудет в "Борисполь" примерно через час. По ее словам, в аэропорту присутствуют представители более 60 медиа.

Детали: Алла Макух, мама освобожденного из плена в 2016 году Александра Макуха, опубликовала фото из аэропорта "Борисполь", где родные ожидают своих близких.

В частности, она опубликовала фото президента Владимира Зеленского.

Как пишет Громадське, Макух является основательницей общественной организации "Берегиня", которая помогает семьям пленных.

В то же время, как сообщает Укринформ, в терминале B аэропорта образовалась очередь журналистов, которые ждут, чтобы их пропустили на аэродром.

Укринформ

Около 21:25 самолет с освобожденными в ходе обмена удерживаемыми РФ и боевиками ОРДЛО украинцами приземлился в международном аэропорту "Борисполь".

Что предшествовало: 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

СБУ опубликовало список всех возвращенных Украине лиц. Из них 12 военных и два журналиста - Станислав Асеев и Олег Галазюк.