В аэропорту "Борисполь" ожидают спецборт с освобожденными из плена украинцами, который должен прилететь из Краматорска. В аэропорт также прибыл президент Владимир Зеленский.

Источник: Алла Макух в Facebook, Укринформ

Детали: Алла Макух, мама освобожденного из плена в 2016 году Александра Макуха, опубликовала фото из аэропорта "Борисполь", где родные ожидают своих близких.

В частности, она отметила, что в аэропорту ожидает президент Владимир Зеленский.

Как пишет Громадське, Макух является основательницей общественной организации "Берегиня", которая помогает семьям пленных.

Как сообщает Укринформ, в терминале B аэропорта образовалась очередь журналистов, которые ждут, чтобы их пропустили на аэродром.

Укринформ

Что предшествовало: 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

СБУ опубликовало список всех возвращенных Украине лиц. Из них 12 военных и два журналиста - Станислав Асеев и Олег Галазюк.