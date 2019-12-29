Самолет с освобожденными 76 украинцами приземлился в "Борисполе"
Самолет с освобожденными из плена РФ и ОРДЛО 76 украинцев приземлился в в международном аэропорту "Борисполь".
Источник: Офис Президента, трансляция Hromadske с места события
Детали: Борт с гражданами Украины, которые после обмена на КПВВ Майорское вылетели в столицу из аэропорта Чугуева, приземлился около 21:25.
В аэропорту их встречает президент Украины Владимир Зеленский, родные и близкие.
После обустройства трапа из самолета по одному начали выходить освобожденные граждане, каждого из них встречал Зеленский, здоровался и жал руку. Также к прибывшим на взлетную полосу у самолета смогли выйти их родственники.
Среди освобожденных из плена - жительница оккупированного Первомайска Елена Сорокина, которую по проукраинскую позицию осудили "за шпионаж", а также повар Анатолий Семеренко, которого "за шпионаж" посадили в "ЛНР" на 12 лет.
Українці, які повернулися з полону — Сергій Іванчук, Марина Чуйкова та Вікторія Вороніна pic.twitter.com/TzPlbx4VJq— hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019
Напомним,
- 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
- В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.
- СБУ опубликовало список всех возвращенных Украине лиц. Из них - 12 военные, 64 гражданских, в т.ч. два журналиста - Станислав Асеев и Олег Галазюк.