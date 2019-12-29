Самолет с освобожденными 76 украинцами приземлился в "Борисполе"

1053 просмотра
Воскресенье, 29 декабря 2019, 21:44
скриншот прямой трансляции

Самолет с освобожденными из плена РФ и ОРДЛО 76 украинцев приземлился в в международном аэропорту "Борисполь".

Источник: трансляция Hromadske с места события

Детали: Борт с гражданами Украины, которые после обмена на КПВВ Майорское вылетели в столицу из аэропорта Чугуева, приземлился около 21:25.

В аэропорту их встречает президент Украины Владимир Зеленский, родные и близкие. 

После обустройства трапа из самолета по одному начали выходить освобожденные граждане, каждого из них встречал Зеленский, здоровался и жал руку. Также к прибывшим на взлетную полосу у самолета смогли выйти их родственники. 

 
 
 

 

уп
 
 
 

 

 

Украинская правда
Темы: пленные Донбасс ОРДЛО Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Политзаключенных из Крыма включат в следующий обмен – представительство президента в АРК 29 декабря 2019, 19:51
ЕС отреагировал на обмен подозреваемых в расстрелах на Майдане 29 декабря 2019, 19:42
В РФ уже ждут, что Киев закрепит особый статус Донбасса в Конституции 29 декабря 2019, 19:38
Все новости
Главные новости
Самолет с освобожденными 76 украинцами приземлился в "Борисполе"
В "Борисполе" ожидают освобожденных, приехал Зеленский
ЕС отреагировал на обмен подозреваемых в расстрелах на Майдане
76 освобожденных украинцев: в СБУ назвали все фамилии. СПИСОК
Все новости
здоровье

5 признаков того, что вы едите мало углеводов

holiday

6 советов, как пережить праздники и не сойти с ума

мнение

Почему комнатные растения не приносят вам пользы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів