Самолет с освобожденными 76 украинцами приземлился в "Борисполе"

Самолет с освобожденными из плена РФ и ОРДЛО 76 украинцев приземлился в в международном аэропорту "Борисполь".

Источник: Офис Президента, трансляция Hromadske с места события

Детали: Борт с гражданами Украины, которые после обмена на КПВВ Майорское вылетели в столицу из аэропорта Чугуева, приземлился около 21:25.

В аэропорту их встречает президент Украины Владимир Зеленский, родные и близкие.

После обустройства трапа из самолета по одному начали выходить освобожденные граждане, каждого из них встречал Зеленский, здоровался и жал руку. Также к прибывшим на взлетную полосу у самолета смогли выйти их родственники.

Среди освобожденных из плена - жительница оккупированного Первомайска Елена Сорокина, которую по проукраинскую позицию осудили "за шпионаж", а также повар Анатолий Семеренко, которого "за шпионаж" посадили в "ЛНР" на 12 лет.

Офіс Президента України Офіс Президента України Офіс Президента України Офіс Президента України

Українці, які повернулися з полону — Сергій Іванчук, Марина Чуйкова та Вікторія Вороніна pic.twitter.com/TzPlbx4VJq — hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019

Освобожденная из плена Елена Сорокина Освобожденный из плена АНАТОЛИЙ СЕМЕРЕНКО Освобожденный из плена танкист БОГДАН Пантюшенко Освобожденный из плена спецназовец СЕРГЕЙ ГЛОНДАР

Напомним,