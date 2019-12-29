Самолет с освобожденными 76 украинцами приземлился в "Борисполе"

Самолет с освобожденными из плена РФ и ОРДЛО 76 украинцев приземлился в в международном аэропорту "Борисполь".

Источник: трансляция Hromadske с места события

Детали: Борт с гражданами Украины, которые после обмена на КПВВ Майорское вылетели в столицу из аэропорта Чугуева, приземлился около 21:25.

В аэропорту их встречает президент Украины Владимир Зеленский, родные и близкие.

После обустройства трапа из самолета по одному начали выходить освобожденные граждане, каждого из них встречал Зеленский, здоровался и жал руку. Также к прибывшим на взлетную полосу у самолета смогли выйти их родственники.