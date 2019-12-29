Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самолет с освобожденными 76 украинцами приземлился в "Борисполе"

Воскресенье, 29 декабря 2019, 20:44
Самолет с освобожденными 76 украинцами приземлился в Борисполе
скриншот прямой трансляции

Самолет с освобожденными из плена РФ и ОРДЛО 76 украинцев приземлился в в международном аэропорту "Борисполь".

Источник: Офис Президента, трансляция Hromadske с места события

Детали: Борт с гражданами Украины, которые после обмена на КПВВ Майорское вылетели в столицу из аэропорта Чугуева, приземлился около 21:25.

В аэропорту их встречает президент Украины Владимир Зеленский, родные и близкие. 

После обустройства трапа из самолета по одному начали выходить освобожденные граждане, каждого из них встречал Зеленский, здоровался и жал руку. Также к прибывшим на взлетную полосу у самолета смогли выйти их родственники. 

Среди освобожденных из плена - жительница оккупированного Первомайска Елена Сорокина, которую по проукраинскую позицию осудили "за шпионаж", а также повар Анатолий Семеренко, которого "за шпионаж" посадили в "ЛНР" на 12 лет.

Офіс Президента УкраїниОфіс Президента УкраїниОфіс Президента УкраїниОфіс Президента України
Офіс Президента України
Офіс Президента України
Офіс Президента України
Офіс Президента України
 
 

 

 
Освобожденная из плена Елена Сорокина
 
Освобожденный из плена АНАТОЛИЙ СЕМЕРЕНКО
 
Освобожденный из плена танкист  БОГДАН Пантюшенко
Звільнений з полону спецпризначенець Сергій Глондар
Освобожденный из плена спецназовец СЕРГЕЙ ГЛОНДАР

Напомним,

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
  • В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.
  • СБУ опубликовало список всех возвращенных Украине лиц. Из них - 12 военные, 64 гражданских, в т.ч. два журналиста - Станислав Асеев и Олег Галазюк. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеДонбассОРДЛОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
пленные
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: