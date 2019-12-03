Пристайко в Лондоне: Мы хотим Ruxit

3733 просмотра
Вторник, 3 декабря 2019, 13:11

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время переговоров на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне надеется на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе.

Источник: "Европейская правда" со  ссылкой на интервью телеканалу Sky News в Лондоне

Прямая речь: "Я даже придумал слово - Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим, надеемся на это".

Детали: Пристайко объяснил, что президент Владимир Зеленский не приехал в Лондон, поскольку формат встречи лидеров не предусматривает приглашение стран-партнёров.

Глава МИД сказал: "Мы не приглашены, потому что мы пока не являемся членом НАТО. Хочу напомнить, что мы вообще стараемся стать частью НАТО много лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. Об этом я хочу напомнить лидерам".

Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, несмотря на предыдущее решение МИД этого не делать.

Он должен принять участие в панели под названием "От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО" вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским министром иностранных дел.

Темы: Пристайко МИД Росcия Великобритания


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пристайко отреагировал на решение Apple "отдать" Крым России 27 ноября 2019, 19:59
Разумков ответил Пристайко насчет нардепов, не спешащих с законом о Донбассе 18 ноября 2019, 23:49
Пристайко говорит, что в запасе есть несколько вариантов, кроме Минска 18 ноября 2019, 15:36
Все новости
Главные новости
Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР
Жеваго объявили в международный розыск
"Правую руку" Трубы поймали на взятке – Зеленский просит "перезагрузить" ГБР
Трамп поблагодарил Зеленского: "Дело об импичменте закрыто"
Все новости
еда

Безопасны ли сыры с плесенью и есть ли у них антибиотики?

Образование

Уроки без мороки: как помочь своим детям в учебе, советует Барбара Окли

улыбнитесь!

7 ситуаций, которые случались со всеми родителями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів