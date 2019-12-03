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Пристайко в Лондоне: Мы хотим Ruxit

Вторник, 3 декабря 2019, 12:11
Пристайко в Лондоне: Мы хотим Ruxit

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время переговоров на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне надеется на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе.

Источник: "Европейская правда" со  ссылкой на интервью телеканалу Sky News в Лондоне

Прямая речь: "Я даже придумал слово - Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим, надеемся на это".

Детали: Пристайко объяснил, что президент Владимир Зеленский не приехал в Лондон, поскольку формат встречи лидеров не предусматривает приглашение стран-партнёров.

Глава МИД сказал: "Мы не приглашены, потому что мы пока не являемся членом НАТО. Хочу напомнить, что мы вообще стараемся стать частью НАТО много лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. Об этом я хочу напомнить лидерам".

Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, несмотря на предыдущее решение МИД этого не делать.

Он должен принять участие в панели под названием "От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО" вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским министром иностранных дел.

Справка: "Ruxit" – отсылка к уже известному слову "Brexit", которое появилось путем слияния слов Britain (Британия) и exit (выход) и прижилось в связи с решением Великобритании выйти из Европейского Союза. Слово указывает на уход сил России с территории Украины (Russia + exit).

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Темы: ПристайкоМИДРосcияДонбассНАТО
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