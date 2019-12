Пристайко в Лондоне: Мы хотим Ruxit

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время переговоров на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне надеется на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью телеканалу Sky News в Лондоне

Прямая речь: "Я даже придумал слово - Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим, надеемся на это".

Our main expectation for #NormandySummit and any other formats is what I call #RUxit - we want Russiа and Russian forces to leave Ukraine.