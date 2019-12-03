Вместо одного «слуги народа» в Раду зайдет экс-кандидат в мэры от БПП
Два народных депутата от "Слуги народа" Алексей Кучер и Александр Кубраков сложили мандаты, поскольку получили новые должности.
Детали: За прекращение полномочий Кубракова, который возглавил "Укравтодор", проголосовали 329 нардепов.
За прекращение полномочий нардепа Кучера, который стал главу Харьковской ОГА, проголосовали 338 нардепов.
На место Кубракова, который попал в Верховную Раду по спискам "Слуги анроду", должен зайти 136 номер из списка Сергей Мандзий.
Сергей Мандзий, 1974 года, директор ООО "РЕМСТРОЙ", член партии "Слуга народа", проживает в Хмельницком.
Согласно данным на сайте ЦИК Мандзий в 2015 году баллотировался на пост мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".
Также в сети есть сайт Хмельницкого отделения "БПП "Солидарность", на котором освещение деятельности "кандидата на должность городского головы Сергея Мандзия".
Предыстория:
- 15 октября по Верховной Рады зашел нардеп из списка "Слуги народа" Александр Копыленко. В списке он был под номером 135.
- 6 ноября народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.
- 16 ноября нардепа от "Слуги народа" Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
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