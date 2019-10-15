Фракція "Слуги народу" поповнилася новачком

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 14:31

Фракція "Слуги народу" поповнилася народним депутатом Олександром Копиленком.

Джерело: засідання парламенту 15 жовтня

Пряма мова першого віце-спікера Руслана Стефанчука: "Згідно з поданою заявою та відповідно до… регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата Копиленка Олександра Любимовича до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу".

 
Копиленко - фахівець з міжнародного права
mediaport.ua

Деталі: На засіданні Ради у вівторок Копиленко склав присягу народного депутата. Центральна виборча комісія 5 жовтня визнала його обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року за списком партії "Слуга народу" (№ 135) і зареєструвала.

Відповідне рішення було ухвалено в зв'язку з достроковим складанням повноважень іншого  народного депутата від "Слуги народу" Анною Коваленко, яку було призначеною на посаду заступника керівника Офісу президента.

Довідково: До обрання нардепом Олександр Копиленко очолював Інститут законодавства Верховної Ради, перед тим був завідувачем кафедри теорії та історії держави і права університету "КРОК". У 2013-2014 роках був членом ЦВК. З 1990 року працював в апараті Верховної Ради. У 1998–2002 рр. був радником спікера Верховної Ради.

Додатково: На засіданні 15 жовтня також склав присягу член новообраної Центральної виборчої комісії Юрій Буглак (квота "Європейської солідарності"), який був відсутній на затвердженні складу ЦВК 4 жовтня через відрядження.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Слуга народу Верховна Рада


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