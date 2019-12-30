В день обмена пленными боевики 7 раз открывали огонь — ООС

29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганького, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет ".