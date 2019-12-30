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Появилась ещё одна версия крушения самолёта в Алматы

Понедельник, 30 декабря 2019, 07:59
Появилась ещё одна версия крушения самолёта в Алматы

Одна из версий крушения самолета Bek Air в Алматы 27 декабря — ошибка в работе навигационных служб.

Источник: глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: Ранее следствие, а также вице-премьер Казахстана Роман Скляр называли среди возможных причин катастрофы ошибку пилотов и техническую неисправность. МВД также упоминало в числе версий погодные условия, однако вице-премьер отверг этот вариант.

Отмечается, что бортовые самописцы самолёта находятся в хорошем состоянии, их передали в Москву специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Что было ранее: 27 декабря в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air недалеко от аэропорта Алматы погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна. Десятки человек пострадали.

Самолёт Fokker-100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту были 93 пассажира и пять членов экипажа. Двое украинцев, которые были на борту, получили травмы.

Авария произошла при взлёте. Самолёт потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилых домов. Полеты самолетов Fokker 100 в Казахстане приостановлены. Также приостановлена работа авиакомпании Bek Air.

Темы: авиакатастрофыКазахстан
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