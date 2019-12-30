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Синоптики рассказали, какими будут последние дни 2019 года

Понедельник, 30 декабря 2019, 08:19
Синоптики рассказали, какими будут последние дни 2019 года

В ближайшие дни украинцев ждет зимняя погода: местами выпадет небольшой снег, температура опустится ниже нуля.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали: 30 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах страны гололедица (в южной части местами).

Температура днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму до 5° тепла.

В Киеве и области 30 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура днем ​​1-3° мороза. По области - 0-3° мороза.

31 декабря ночью в восточных, днем ​​и в западных и местами северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем ​​31 декабря и ночью 1 января местами порывы 15-20 м/с.

В столице 31 декабря ночью без осадков, днем ​​местами небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

1 января в Украине ожидается небольшой мокрый снег (днем в западных, северных и большинстве южных областей без осадков); температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем на юге до 6° тепла). На дорогах местами гололедица.

2 и 3 января преимущественно без осадков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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