Обвиняемый в убийстве Захарченко, медсестра, бизнесмен – кого освободили из плена ОРДЛО
Понедельник, 30 декабря 2019, 10:08
Офис президента обнародовал биографические детали 76 украинцев, освобожденных из плена незаконных вооруженных формирований Донецкой и Луганской областей.
Источник: сайт главы государства
Детали: Среди лиц, которых удалось вернуть, 12 военных, двое журналистов, гражданские проукраинские активисты.
- Деев Иван Анатольевич, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения. Попал в плен 5 февраля 2017 года. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Награжден орденом "За мужество" III степени.
- Евтушок Юрий Александрович, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Попал в плен в мая 2018 года во время выдвижения к передовому наблюдательному посту.
- Иванчук Сергей Александрович, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения капитан. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Попал в плен 5 февраля 2017 года. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в 2014 году был награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней.
- Фурсов Роман Викторович, военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Попал в плен 23 ноября 2017 года. Считался погибшим в бою 23 ноября в районе села Крымское (Новоайдарский район Луганской области). Позже стало известно, что Роман Фурсов в плену.
- Воскобойник Владимир Владимирович, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады. Пропал без вести 24 мая 2018. Через четверо суток выяснилось, что он попал в плен вблизи Докучаевска (точных данных об обстоятельствах нет до сих пор). До плена прослужил на передовой восемь месяцев.
- Геймур Александр Юрьевич, старший солдат, попал в плен 22 мая 2019 года. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, двигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками. Награжден знаком отличия Министерства обороны Украины "Знак почета".
- Глондар Сергей Викторович, военный. Проживал в Кировоградской области. В феврале 2015 года был захвачен в плен во время выполнения боевой задачи в Дебальцевском окружении. В 2014 году награжден знаком отличия Минобороны Украины "За образцовую службу".
- Дуванов Ким Владимирович, военный. Командир 1-го зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона. В мае 2019 года он и еще семеро военнослужащих Вооруженных сил Украины были захвачены боевиками близ населенного пункта Оленевка.
- Жемелинский Василий Леонидович, военный. Жил в Кировоградской области. Оператор отделения засекреченной связи 34-го батальона 57-й бригады. В феврале 2018 года был захвачен в плен в Донецкой области. Обстоятельства уточняются.
- Кориньков Александр Александрович, военный. Проживал в г. Кропивницком. В феврале 2015 года был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцевском окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из Дебальцево и попали во вражескую засаду.
- Пантюшенко Богдан Валерьевич, военный. Попал в плен 18 января 2015 года во время выполнения боевого задания в поселке Спартак вблизи Донецкого аэропорта.
- Пундор Борис Иосифович, военный. Попал в плен 22 мая 2019 года. Старший солдат. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, двигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали в плен.
- Алоян Эдуард Фарамазович, гражданский. Проживал в оккупированном Алчевске Луганской области, где и был похищен вооруженными неизвестными лицами, одетыми в военную форму, в марте 2018 года.
- Буянов Виталий Александрович, гражданский. Жил в оккупированном Алчевске Луганской области. Был задержан в мая 2015 года году так называемой Алчевской комендатурой по обвинению в государственной измене. Во время задержания у него провели обыск и изъяли радиоаппаратуру и дипломы.
- Воронина Виктория Олеговна, гражданская. Проживала в г. Луганске. Участница международного фонда "Волонтер". Была задержана незаконными формированиями по месту жительства в декабре 2016 года.
- Горбулич Татьяна Николаевна, гражданская. Переехала из оккупированного Луганска в г. Счастье. Была задержана в марте 2018 во время прохождения КПП, когда направлялась в Луганск.
- Данильченко Александр Александрович, гражданский. Проживал в г.. Луганске. Был захвачен в апреле 2018 года.
- Данильченко Владимир Александрович, гражданский. Проживал в г. Луганске, где и был захвачен в апреле 2018 года.
- Еременко Валентина Александровна, гражданская. Жила в с. Новоалександровка Кременского района Луганской области. В сентябре 2017 года была задержана с деньгами в оккупированном Луганске при попытке приобрести квартиру.
- Завацкий Вадим Юрьевич, гражданский. Проживал в оккупированном Луганске. Работал в Международном комитете Красного Креста специалистом по медицинским вопросам, с сентября 2018 - в составе миссии МККК в Луганске. В декабре 2018 на КПП "Червонопартизанск" в Луганской области был задержан во время проверки документов.
- Катышев Иван Александрович, гражданский. Проживал в оккупированном г. Алчевске Луганской области, работал в мебельном магазине. В 2017 году его забрали из-под дома - попросили выйти из помещения и проконсультировать относительно мебели. Вывезли в неизвестном направлении.
- Коркишко Роман Викторович, гражданский. Проживал в оккупированном Алчевске Луганской области. До января 2018 года занимался частным извозом по маршруту Алчевск - Харьков. Был задержан незаконными формированиями в июле 2018 г. по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
- Мухина Анастасия Владимировна, гражданская. 72-летняя жительница Луганска исчезла в феврале 2018 года. По словам знакомой, возможно, была задержана работниками "Министерства госбезопасности ЛНР".
- Олейник Денис Анатольевич, гражданский. В плену оказался в октябре 2018 года. По показаниям соседей, неизвестные захватили его прямо в квартире в Голубовке (Кировске).
- Пауков Александр Сергеевич, гражданский. Студент Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. В плену с 6 октября 2018 года. Был задержан на КПВВ "Станица Луганская". Обвинялся в "государственной измене в пользу Украины".
- Секацкий Денис Валерьевич, гражданский. В плену более трех лет - с июня 2016-го. Захвачен при невыясненных обстоятельствах.
- Семенов Валерий Михайлович, гражданский. В плену с 13 января 2018 года - был задержан на блокпосту пгт Славяносербск Луганской области при проверке документов. "Генеральная прокуратура ЛНР" обвинила его в "государственной измене" и "шпионаже".
- Семиренко Анатолий Александрович, гражданский. В плену – с июля 2016 года. Исчез по дороге в Луганск. Был "приговорен" к 12 годам лишения свободы за "шпионаж в пользу Украины".
- Сорокина Елена Вячеславовна, гражданская. Владелица зоомагазина из Первомайска, проукраинская активистка, бесследно исчезла в 2018 году. Ходили слухи о ее расстреле. Ее подруга, которая разыскивала Елену, в это не верила. При освобождении на КПВВ "Майорское" Елена вышла из автобуса в футболке с надписью "Мое государство Украина", сделанной, скорее всего, вручную.
- Тарасюк Валерий Александрович, гражданский. Частный предприниматель из Антрацита. Был задержан по месту жительства в январе 2018 года. В "ЛНР" признан виновным в "государственной измене".
- Тучин Юрий Алексеевич, гражданский. Исчез в Алчевске в декабре 2017 года.
- Цыганок Евгений Валентинович, гражданский. Был захвачен в мае 2015 года в собственной квартире в Луганске. Во время похищения сопротивлялся, получил ранение в ногу. Его обвиняли в якобы нападении на сотрудника "народной милиции ЛНР".
- Яровой Андрей Михайлович, гражданский. Консультант Международного благотворительного фонда "Альянс общественного здоровья". Житель Киева. Был захвачен в августе 2018 года во время осуществления гуманитарной миссии на неподконтрольной части Луганской области.
- Аникимов Виталий Андреевич, гражданский. Исчез на блокпосту возле Дебальцево Донецкой области 16 сентября 2016 года после возвращения от бабушки, которая проживает в оккупированном Алчевске Луганской области.
- Асеев Станислав Владимирович, гражданский. Украинский писатель, журналист и блогер, член PEN Ukraine. Захвачен в плен между 10 Мая и 2 июня 2017 года. Был обвинен боевиками в шпионаже, связи с ним почти не было. Удерживали Станислава в бывшем музее "Изоляция", превращенном в тюрьму. Затем был переведен в другую тюрьму. По информации освобожденного украинца, который находился в плену с Асеевым, тот признался, что его подвергали пыткам. 22 октября 2019 года боевики заявили об "осуждении" Станислава к 15 годам заключения.
- Багненко Лариса Александровна, гражданская. Медсестра областной больницы им. Калинина, проживала в оккупированном Донецке, где и исчезла 21 февраля 2019 года. В ее квартиру пришли четыре человека, трое из которых были одеты в гражданское. Еще один был в форме, похожей на полицейскую. Незаконные формирования обвиняли Ларису в "шпионаже".
- Батрак Дмитрий Владимирович, гражданский. Жил в оккупированном Донецке. Был задержан представителями незаконных вооруженных формирований по месту жительства жены.
- Бражников Евгений Николаевич, гражданский. Был задержан незаконными формированиями 29 июля 2016 года в собственной машине в оккупированном Донецке. Боевики обвиняли его в хранении и распространении оружия и содействии украинской власти.
- Бурцев Владимир Евгеньевич, гражданский. Проживал в поселке Опытное Артемовского района Донецкой области. Был задержан незаконными вооруженными формированиями в начале мая 2015 года при неизвестных обстоятельствах. Боевики обвиняли его в "шпионаже".
- Галазюк Олег Дмитриевич, гражданский. Блогер. Проживал в оккупированном г. Торезе Донецкой области, работал преподавателем местного факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. В июне 2014 года его брат Виталий сообщил дежурной части Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области об исчезновении Олега. Датой исчезновения считается август 2017 года.
- Гись Роман Владимирович, гражданский. В 2017-м захвачен по месту жительства в своей квартире в оккупированном Донецке.
- Гончарова Татьяна Александровна, гражданская. Жила в оккупированном Донецке. Летом 2016 вышла из дома и была задержана НВФ. В ее квартире провели обыск. Был изъят ноутбук и все документы, включая загранпаспорт.
- Горбань Евгений Юрьевич, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику.
- Губкина Ольга Михайловна, гражданская, 1963 года рождения. Проживала в оккупированном Донецке. Как рассказала дочь Ольги, летом 2017 ее мать вызвали на допрос в так называемое МГБ, где она была задержана по обвинению в "шпионаже в пользу Украины".
- Деркач Василий Иванович, гражданский, 1941 года. Проживал в оккупированном Зугрэсе-2 Донецкой области. Весной 2018 года стал известно, что Василий Деркач находится в плену - его захватили и увезли в Донецк. По словам очевидца, пленного били.
- Женчус Андрей Видмантасович, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке. Исчез на блокпосту "Оленевка" в апреле 2018 года.
- Завальная Елена Юрьевна, гражданская, 1962 года рождения. Проживала в оккупированной Макеевке Донецкой области. В октябре 2017 года двое незнакомых забрали женщину из ее дома. Позже в доме Елены в ее присутствии состоялся обыск, в результате которого забрали ноутбук и мобильный телефон.
- Карачор Наталья Ивановна, гражданская, 1970 года рождения. Проживала в оккупированном Шахтерске Донецкой области и ухаживала за мужем, который перенес две тяжелые операции. Женщину захватили 4 апреля 2018 года в ее доме.
- Карпук Дмитрий Валерьевич, гражданский, 1987 года рождения. Проживал в г. Киеве. Был захвачен в июле 2017 года, когда направлялся из оккупированного Донецка в Киев.
- Керюхин Сергей Николаевич, гражданский. Прописан в оккупированном Донецке, но проживал в г. Лиман Донецкой области. Работал начальником структурного подразделения "Лиманское моторвагонное депо" регионального филиала Донецкой железной дороги ОАО "Укрзализныця". Был задержан во время пешеходного перехода КПП в апреле 2018 года, когда направлялся в Донецк, чтобы посетить места захоронений родителей.
- Коваль Денис Вячеславович, гражданский. Исчез 31 августа 2016 - в тот день к нему пришли неизвестные по домашнему адресу и задержали. Боевики инкриминировали ему "шпионаж".
- Кочмурадов Андрей Анатольевич, гражданский, программист. Проживал в оккупированном Донецке, где в декабря 2017 года вместе с женой Еленой Лазаревой был задержан по обвинению в "шпионаже".
- Кривошеев Яков Михайлович, гражданский. Был задержан НВФ в июня 2016 года во время рейда в компьютерном клубе в оккупированном Донецке. Также обвинялся боевиками в "шпионаже".
- Кулаков Олег Владимирович, гражданский. Проживал в оккупированном пгт Нижняя Крынка Советского района Донецкой области. 20 июля 2017 года был похищен из дома неизвестными.
- Кулиш Игорь Валерьевич, гражданский. Проживал в оккупированной Горловке Донецкой области. В июне 2016 года вышел на прогулку со своим другом и не вернулся. Друзья были задержаны по обвинению в сотрудничестве с СБУ и организации террористического акта (с целью устранения высокопоставленного чиновника ОРДО) на неподконтрольной Украине территории.
- Лазарева Елена Викторовна, гражданская жена Андрея Кочмурадова. Проживала в оккупированном Донецке, где в декабря 2017 года вместе с мужем была захвачена НВФ. Ей, так же как и мужу, инкриминировали "шпионаж".
- Мальцева Зинаида Николаевна, гражданская. Проживала в Донецкой области. Исчезла 1 октября 2017 в г. Харцызске Донецкой области.
- Николаев Сергей Александрович, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке. Был задержан правоохранительными органами РФ при пересечении границы в пункте пропуска "Успенка - Матвеев Курган".
- Печенкин Станислав Николаевич, гражданский. Уроженец оккупированной Горловки Донецкой области, проживал в Бахмуте. В январе 2017 года уехал проверить состояние жилья в Горловке, после чего связь с ним оборвалась. Его обвинили в "шпионаже" в пользу спецслужб Украины.
- Писанец Роман Юрьевич, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке. В конце мая 2016 года был захвачен на автостоянке в Донецке по обвинению в "шпионаже".
- Поликарпов Кирилл Сергеевич, гражданский. Проживал в оккупированной Горловке Донецкой области. Исчез 16 ноября 2017 года.
- Поляков Александр Геннадьевич, гражданский. Проживал в г. Днипро. Исчез в начале апреля 2016 года в Донецкой области. Содержался в СИЗО № 5 г. Донецк.
- Репетило Александр Петрович, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке. В июле 2017 года исчез вблизи блокпоста "Оленевка" в Донецке - выезжал на временно оккупированную территорию по делам и был задержан.
- Робак Сергей Викторович, гражданский. Проживал в г. Торецк Донецкой области. Исчез 2 декабря 2017 года вблизи блокпоста в Ленинском районе Донецка.
- Романченко Валерий Александрович, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке. В октябре 2017 года к нему домой приехали неизвестные и забрали процессор, мобильный телефон, автомобиль. Валерия увезли в неизвестном направлении. Боевики считали его агентом СБУ.
- Савин Василий Константинович, гражданский. Депутат городского совета г. Макеевка в 2002-2010 годах. Проживал в оккупированной Макеевке Донецкой области. Был захвачен НВФ 27 февраля 2015 года. Его обвиняли в создании незаконного формирования, которое должно воевать на стороне Украины.
- Соколов Валерий Анатольевич, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен боевиками в ноябре 2016 года по обвинению в шпионаже. Соколов начал сотрудничать с СБУ с конца июня 2016 года.
- Сугерий Олег Викторович, гражданский. Проживал в Харькове. Был захвачен третьего марта 2017 года во время поездки в оккупированный Донецк.
- Теорентер Максим Александрович, гражданский. Бизнесмен. Проживал в г. Лиман Донецкой области. В апреле 2016 года выехал по делам в оккупированный Донецк и исчез. Боевики обвиняли Максима в покушении на Александра Захарченко.
- Терещенко Галина Ивановна, гражданская. Проживала в оккупированном Донецке, где и была захвачена в августе 2017 года. Вела списки боевиков, записывала номера автомобилей "МГБ". Галине инкриминировали "шпионаж".
- Тимофеев Александр Леонидович, гражданский. Проживал в оккупированном Донецке. В декабре 2017 года, следуя в направлении Донецка, был снят с рейсового автобуса и задержан представителями НВФ на блокпосту "Оленевка", вместе с ним находилась жена, которую задержали. По словам жены, никаких объяснений о причинах задержания не было. Она также сообщила, что к Тимофееву применяли пытки.
- Усатюк Сергей Владимирович, гражданский. Проживал в Дружковке Донецкой области, где и исчез 24 сентября 2017 года. Сергей утром вышел из квартиры и был схвачен двумя лицами в военной форме. После этого о нем больше ничего не было известно.
- Халимендик Вадим Викторович, гражданский. Проживал в с. Дмитровка и в г. Донецке. Боевики задержали его в июле 2017 года по подозрению в террористической деятельности.
- Чуйкова Марина Владимировна, гражданская, медсестра. Проживала в оккупированной Горловке Донецкой области. Была задержана в марте 2018 года на блокпосту, когда возвращалась с оккупированной территории от больной матери в Бахмут Донецкой области. Боевики обвинили ее в "шпионаже" и сотрудничества с СБУ. Из ее квартиры изъяли компьютер, планшет, несколько мобильных телефонов.
- Шейтер Руслан Алексеевич, гражданский. Проживал в с. Щурово Лиманского района Донецкой области. Группа вооруженных лиц забрала Руслана из дома 10 октября 2017 года. Обвиняли в "шпионаже".
- Ярмишко Алла Ильинична, гражданская. Проживала в оккупированном Донецке. В середине февраля 2017 Аллу забрали из квартиры по подозрению в "шпионаже" в пользу Украины и связях с СБУ. Имеет сына с инвалидностью, который не выходит на улицу и находится на ее иждивении.
Украинская правда