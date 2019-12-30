В Кремле неготовы говорить о перспективах газового контракта с Украиной

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Понедельник, 30 декабря 2019, 12:30

У президента России Владимира Путина не стали отвечать на вопрос о перспективах заключения газового контракта между РФ и Украиной до конца года, отметив непростой характер переговоров.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Пока нечего сказать. Идут переговоры, ведется работа, она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы".

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Предыстория: 

  • 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ  достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
  • По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
  • Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".
  • Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
  • Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.
  • "Нафтогаз" подготовил проекты контрактов, готовых к подписанию, и анонсировал, что новый раунд переговоров с российским "Газпромом" по транзиту газа через территорию Украины состоится 26 декабря.
  • Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.
  • Переговоры российской и украинской делегаций начались в австрийской столице в четверг, продолжились в пятницу и шли все выходные

Темы: газ Росcия Газпром Нефтегаз


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