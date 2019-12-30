В Кремле неготовы говорить о перспективах газового контракта с Украиной

У президента России Владимира Путина не стали отвечать на вопрос о перспективах заключения газового контракта между РФ и Украиной до конца года, отметив непростой характер переговоров.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Пока нечего сказать. Идут переговоры, ведется работа, она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы".

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