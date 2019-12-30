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Зеленский не видит оснований лишать Медведчука звания заслуженного юриста

Понедельник, 30 декабря 2019, 15:34
Зеленский не видит оснований лишать Медведчука звания заслуженного юриста

Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворит петицию о лишении нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука звания заслуженного юриста Украины.

Источник:  ответ на петицию на сайте президента Украины.

Прямая речь: "Материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия Главой государства законного решения, в Офис Президента Украины не поступали".

Детали: У Зеленского объясняют, ссылаясь на законодательство, что предусмотрено два механизма лишения государственной награды. В первом случае это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда. Во втором — за осуществление террористической деятельности.

При этом решение о применении подобной санкции принимается СНБО по предложению парламента, президента, правительства, Нацбанка, СБУ и т. д. и вводится в действие указом главы государства.

Что было раньше: Петиция о снятии звания заслуженного юриста с депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука по состоянию на 16 декабря набрала более 25 тысяч подписей, поэтому должна была быть рассмотрена президентом.

Согласно петиции, основанием для снятия звания является то, что, по заключению исследования, Медведчук, будучи адвокатом поэта Василия Стуса, нарушил свой профессиональный долг, фактически отказавшись защищать его в суде.

Кроме того в 1985 году Медведчук похожим образом "защищал" диссидента Николая Кунцевича.

Напомним: Медведчук был назначен адвокатом Стуса в 1980 году. В ходе судебного процесса, поэт отказался от услуг Медведчука, заявив, что второй прокурор по делу ему не нужен. Он был приговорен к 10 годам принудительных работ и 5 лгодам ссылки. Стус умер в лагере особого режима ВС-389/36 (Россия) 4 сентября 1985 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукЗеленский
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