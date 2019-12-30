В Донецкой области частично восстановили движение поездов

Станция "Скотувата" на Донетчине, возобновила свою работу.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В октябре 2019 года на станции "Скотувата", которая была повреждена в результате боевых действий, начались ремонтно-восстановительные работы, которые закончились 30 декабря.

На обновленном участке будет курсировать две пары пригородных электропоездов. Возобновление работы станции увеличивает протяженность железнодорожного сообщения Укрзализныци на 14 километров в сторону временно оккупированных территорий.

В командовании ООС отмечают, что запуск станции дает возможность добираться работающим жителям к месту работы, студентам к местам обучения, пенсионерам для получения пенсий и закупки необходимых лекарств.

Предыстория: В 2015 году из-за многочисленных повреждения железнодорожной инфраструктуры станция приостановила свою работу, а в 2017 году движение поездов по ней остановилось полностью.