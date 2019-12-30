В Донецкой области частично восстановили движение поездов

3410 просмотров
Понедельник, 30 декабря 2019, 17:34

Станция "Скотувата" на Донетчине, возобновила свою работу.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В октябре 2019 года на станции "Скотувата", которая была повреждена в результате боевых действий, начались ремонтно-восстановительные работы, которые закончились 30 декабря.

На обновленном участке будет курсировать две пары пригородных электропоездов. Возобновление работы станции увеличивает протяженность железнодорожного сообщения Укрзализныци на 14 километров в сторону временно оккупированных территорий.

В командовании ООС отмечают, что запуск станции дает возможность добираться работающим жителям к месту работы, студентам к местам обучения, пенсионерам для получения пенсий и закупки необходимых лекарств.

Предыстория: В 2015 году из-за многочисленных повреждения железнодорожной инфраструктуры станция приостановила свою работу, а в 2017 году движение поездов по ней остановилось полностью.

Темы: Укрзализныця Донецкая область ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Экспресс в "Борисполь" УЗ запустила поезд украинского производства 27 декабря 2019, 16:25
На "Укрзализныцю" поставляли некачественное контрафактное крымское оборудование – СБУ 26 декабря 2019, 20:53
На железнодорожном вокзале снова ищут взрывчатку 20 декабря 2019, 15:24
Все новости
Главные новости
Зеленский не видит оснований лишать Медведчука звания заслуженного юриста
У Порошенко заявили об освобождении 3000 заложников без уступок Путину
Обвиняемый в убийстве Захарченко, медсестра, бизнесмен – кого освободили из плена ОРДЛО
В плену боевиков остаются еще около 300 украинцев — Лутковская
Все новости
здоровье

5 признаков того, что вы едите мало углеводов

здоровье

10 ранних признаков беременности по оценкам экспертов

экология

Выбрасывать грузовик мусора ежеминутно. Что происходит в Мировом океане

Поиск по сайту
Архив
Весь архів