Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецкой области частично восстановили движение поездов

Понедельник, 30 декабря 2019, 16:34
В Донецкой области частично восстановили движение поездов

Станция "Скотувата" на Донетчине, возобновила свою работу.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В октябре 2019 года на станции "Скотувата", которая была повреждена в результате боевых действий, начались ремонтно-восстановительные работы, которые закончились 30 декабря.

На обновленном участке будет курсировать две пары пригородных электропоездов. Возобновление работы станции увеличивает протяженность железнодорожного сообщения Укрзализныци на 14 километров в сторону временно оккупированных территорий.

В командовании ООС отмечают, что запуск станции дает возможность добираться работающим жителям к месту работы, студентам к местам обучения, пенсионерам для получения пенсий и закупки необходимых лекарств.

Предыстория: В 2015 году из-за многочисленных повреждения железнодорожной инфраструктуры станция приостановила свою работу, а в 2017 году движение поездов по ней остановилось полностью.

Темы: УкрзализныцяДонецкая областьООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Укрзализныця
"Укрзализныця" зарегистрировала в ЕС дочернюю компанию
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: