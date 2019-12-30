На Донбассе украинских военных обстреливают снайперы
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Понедельник, 30 декабря 2019, 18:55
В течение суток, 30 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: пресс-центр ООС
Прямая речь: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок.
Оба обстрела наших позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Детали: 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
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