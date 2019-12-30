На Донбассе украинских военных обстреливают снайперы

В течение суток, 30 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Прямая речь: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок.

Оба обстрела наших позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Детали: 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.