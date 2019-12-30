Игроки сборной Украины по футболу записали поздравление с Новым годом

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Понедельник, 30 декабря 2019, 23:27

Игроки Национальной сборной Украины во главе с Андреем Шевченко записали видео с новогодними поздравлениями.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Футболисты бросают друг другу мяч и поочередно высказывают пожелания.

Сборную представляют Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко.

Напомним:

  • 14 октября в матче 7 тура отбора к Евро-2020 сборная Украины со счетом 2: 1 победила Португалию .
  • Сборная досрочно выиграла путевку в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, заняв первое место в группе В.

Украинская правда


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