Игроки сборной Украины по футболу записали поздравление с Новым годом
Понедельник, 30 декабря 2019, 22:27
Игроки Национальной сборной Украины во главе с Андреем Шевченко записали видео с новогодними поздравлениями.
Источник: Украинская ассоциация футбола
Детали: Футболисты бросают друг другу мяч и поочередно высказывают пожелания.
Сборную представляют Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко.
Напомним:
- 14 октября в матче 7 тура отбора к Евро-2020 сборная Украины со счетом 2: 1 победила Португалию .
- Сборная досрочно выиграла путевку в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, заняв первое место в группе В.
Украинская правда