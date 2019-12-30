Игроки сборной Украины по футболу записали поздравление с Новым годом

Игроки Национальной сборной Украины во главе с Андреем Шевченко записали видео с новогодними поздравлениями.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Футболисты бросают друг другу мяч и поочередно высказывают пожелания.

Сборную представляют Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко.

Напомним: