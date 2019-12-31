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Эрдоган хочет отправить военных в Ливию

Вторник, 31 декабря 2019, 04:42
Эрдоган хочет отправить военных в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес представление в парламент по размещению военных сил страны в Ливии.

Источник: Anadolu

Детали: Законопроект внесен по просьбе ливийского международно признанного правительства.

Рассмотрение инициативы планируется на 2 января.

В конце ноября Турция и Правительство национального согласия Ливии подписали два меморандума о взаимопонимании. Первый – по вопросам безопасности, военного сотрудничества и ограничения юрисдикции на море. Целью второго меморандума есть защита прав двух государств в соответствии с международными законами.

Сейчас в Ливии режим двоевластия: правительство при поддержке ООН и парламент при поддержке армии страны, функционирующих на западе и востоке страны соответственно.

Украинская правда

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Темы: ТурцияЛивия
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