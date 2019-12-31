Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымского блогера "депортировали" на материковую часть Украины – Чубаров

Вторник, 31 декабря 2019, 05:33
Крымского блогера депортировали на материковую часть Украины – Чубаров

Экс-нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о "депортации" из Крыма на материковую часть Украины блогера и журналиста Евгения Гайворонского, который ранее поддерживал аннексию полуострова.

Источник: Чубаров в Facebook

Прямая речь: "Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и который во время вторжения российских войск поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины"

Детали: Сам Гайворонский сообщил, что его, в сопровождении сотрудников  ФСБ и миграционной службы выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое.

Сейчас журналист должен быть в городе Бахмут Донецкой области. Оттуда он планирует ехать в Киев.

Предыстория:

  • Во время аннексии Крыма Россией блогер и журналист Евгений Гайворонский поддержал оккупацию. Он жил в Ялте, где работал в пророссийской организации, которая собирала подписи для проведения так называемого референдума о присоединении к России. В дальнейшем Гайворонский сменил несколько мест работы, включая местное издание, которое называют оппозиционным.
  • Вскоре журналист выразил надежду, что Украина вернет Крым.
  • В Крыму Гайворонского задержали и обвинили в админнарушении по статье "оскорбление в Интернете власти и символов России" из-за поста в Facebook о Владимире Путине. После чего он был арестован по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости.
  • В ноябре документы, по которым Гайворонску выдали российский паспорт, признали незаконными. Его же самого отправили в Краснодарский край в центр для содержания иностранных граждан, ожидающих выдворения или депортации.

Украинская правда
Темы: КрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Крым
Оккупанты жалуются на беспилотник, который движется возле Севастополя
Атака морского дрона на российский танкер: у судна – пробоина
С поврежденного вблизи Крыма российского танкера нет утечки топлива – росСМИ
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: