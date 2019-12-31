Крымского блогера "депортировали" на материковую часть Украины – Чубаров

Экс-нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о "депортации" из Крыма на материковую часть Украины блогера и журналиста Евгения Гайворонского, который ранее поддерживал аннексию полуострова.

Источник: Чубаров в Facebook

Прямая речь: "Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и который во время вторжения российских войск поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины"

Детали: Сам Гайворонский сообщил, что его, в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое.

Сейчас журналист должен быть в городе Бахмут Донецкой области. Оттуда он планирует ехать в Киев.

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