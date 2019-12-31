Крымского блогера депортировали на материковую часть Украины – Чубаров

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Вторник, 31 декабря 2019, 06:33

Экс-нардеп, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о депортации из Крыма на материковую часть Украины блогера и журналиста Евгения Гайворонского, который ранее поддерживал аннексию полуострова.

Источник: Чубаров в Facebook

Прямая речь: "Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и который во время вторжения российских войск поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины."

Детали: Гайворонский сообщил, что его, в сопровождении сотрудников  ФСБ и миграционной службы выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое.

Сейчас журналист должен быть в городе Бахмут Донецкой области. Оттуда он планирует ехать в Киев.

Предыстория:

  • Во время аннексии Крыма Россией блогер и журналист Евгений Гайворонский поддержал оккупацию. Он жил в Ялте, где работал в пророссийской организации, которая собирала подписи для проведения так называемого референдума о присоединении к России. В дальнейшем Гайворонский сменил несколько мест работы, включая местное издание, которое называют оппозиционным.
  • Вскоре журналист выразил надежду, что Украина вернет Крым.
  • В Крыму Гайворонского задержали и обвинили в админнарушении по статье "оскорбление в Интернете власти и символов России" из-за поста в Facebook о Владимире Путине. После чего он был арестован по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости.
  • В ноябре документы, по которым Гайворонску выдали российский паспорт, признали незаконными. Его же самого отправили в Краснодарский край в центр для содержания иностранных граждан, ожидающих выдворения или депортации.

Украинская правда
Темы: Крым Росcия


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