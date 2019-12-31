Российской наемники два раза открывали огонь - ООС
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Вторник, 31 декабря 2019, 07:10
30 декабря боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок. Оба случая зафиксированы вблизи
населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК"."
Детали: С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
Напомним:
- 29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда
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