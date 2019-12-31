Российской наемники два раза открывали огонь - ООС

30 декабря боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок. Оба случая зафиксированы вблизи

населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК"."

Детали: С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним: