Тейлор, покидая Киев: Я очень оптимистичен относительно Украины

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Вторник, 31 декабря 2019, 09:47

Уильям Тейлор передает полномочия временного поверенного по делам США в Киеве Кристине Квин и заявляет, что очень оптимистичен относительно нашей страны.

Источник: Twitter посольства США в Киеве, видеообращение Тейлора к украинцам

Прямая речь: "Когда я приехал в Киев в июне, я знал, что буду здесь ограниченный период времени. Это было замечательное время! Была избрана новая Рада, появились новые возможности продвигать реформы. Заработал Высший антикоррупционный суд... Произошел прогресс в возвращении мира на Донбасс, телефонные звонки между президентами Зеленским и Путиным, обмен пленными.

Время моего пребывания было чрезвычайным – и дальше будут большие времена. Новые высокопоставленные визитеры из США демонстрируют сильную поддержку Украине. Это и санкции против "Северного потока – 2".

Детали: Тейлор отметил, что Украину поддерживают обе партии – демократы республиканцы, весь Конгресс, и это дает большие возможности в двусторонних отношениях стран.

По словам дипломата, он "очень оптимистичен относительно Украины".

Преемницей Тейлора в миссии станет Кристина Квин. Он надеется, что она будет способствовать развитию отношений Вашингтона и Киева.

Темы: США международные отношения дипломатические отношения


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