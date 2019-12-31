Тейлор, покидая Киев: Я очень оптимистичен относительно Украины

Уильям Тейлор передает полномочия временного поверенного по делам США в Киеве Кристине Квин и заявляет, что очень оптимистичен относительно нашей страны.

Источник: Twitter посольства США в Киеве, видеообращение Тейлора к украинцам

Прямая речь: "Когда я приехал в Киев в июне, я знал, что буду здесь ограниченный период времени. Это было замечательное время! Была избрана новая Рада, появились новые возможности продвигать реформы. Заработал Высший антикоррупционный суд... Произошел прогресс в возвращении мира на Донбасс, телефонные звонки между президентами Зеленским и Путиным, обмен пленными.

Время моего пребывания было чрезвычайным – и дальше будут большие времена. Новые высокопоставленные визитеры из США демонстрируют сильную поддержку Украине. Это и санкции против "Северного потока – 2".

Детали: Тейлор отметил, что Украину поддерживают обе партии – демократы республиканцы, весь Конгресс, и это дает большие возможности в двусторонних отношениях стран.

По словам дипломата, он "очень оптимистичен относительно Украины".

Перебування Вільяма Тейлора на посаді Тимчасового повіреного у справах США у Києві добігає кінця. У цьому відео він розповідає про час, проведений тут та про міцне #ПартнерствоУкраїнаСША. Ось його зверення до народу України.https://t.co/XxxSAhDT9T — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2019

Преемницей Тейлора в миссии станет Кристина Квин. Он надеется, что она будет способствовать развитию отношений Вашингтона и Киева.