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За транзит газа Украина будет получать 2-3 млрд долларов ежегодно – министр

Вторник, 31 декабря 2019, 15:08
За транзит газа Украина будет получать 2-3 млрд долларов ежегодно – министр

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что после подписания соглашения о транзите газа Украина будет получать в течение 5 лет 2-3 миллиарда долларов ежегодно.

Источник: пресс-служба Кабмина

Прямая речь Оржель: "С учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно".

Напомним:

  • НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
  • ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" 2,9 млрд долларов присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.

Украинская правда
Темы: газУкраинаРосcияГазпромНефтегаз
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