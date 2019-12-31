За транзит газа Украина будет получать 2-3 млрд долларов ежегодно – министр

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что после подписания соглашения о транзите газа Украина будет получать в течение 5 лет 2-3 миллиарда долларов ежегодно.

Источник: пресс-служба Кабмина

Прямая речь Оржель: "С учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно".

Напомним: