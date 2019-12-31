За транзит газа Украина будет получать 2-3 млрд долларов ежегодно – министр
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Вторник, 31 декабря 2019, 16:08
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что после подписания соглашения о транзите газа Украина будет получать в течение 5 лет 2-3 миллиарда долларов ежегодно.
Источник: пресс-служба Кабмина
Прямая речь Оржель: "С учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно".
Напомним:
- НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
- ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" 2,9 млрд долларов присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.
Украинская правда
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