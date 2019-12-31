Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне нашли украинский след в сообщениях о ложных минированиях в РФ

Вторник, 31 декабря 2019, 15:58
Россияне нашли украинский след в сообщениях о ложных минированиях в РФ

Русская служба Би-би-си заявила, что вычислила человека, который может быть автором ложных сообщений о минированиях школ и судов в России. След ведет в Украину.

Источник: Русская служба "Би-би-си" со ссылкой на источники

Детали: По данным "Би-би-си", в письмах о минированиях говорилось, что такие сообщения будут приходить до тех пор, пока российский православный предприниматель "Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX".

В письмах указывались номер биткоин-кошелька для перевода криптовалюты и ссылка на расследование "Би-би-си" о крахе биржи WEX. За день до начала волны "минирований" сообщение с требованием вернуть биткоины получил и принадлежащий Малофееву канал "Царьград".

За массовыми минированиями может стоять один из клиентов Wex с Украины, рассказал Би-би-си собеседник, близкий к правоохранительным органам России. По его словам, анализ сумм, похищенных у потерпевших от краха Wex, выявил одного клиента, у которого на бирже зависли около 120 биткоинов.

Источник "Би-би-си" добавил, что раньше он мог жить в Киеве и его могут звать Сергей. Собеседники в мэрии Москвы рассказали, что сообщения о минированиях действительно приходят с территории Украины. 

Еще одним признаком, указівающим на украинское происхождение "минера", как заявляет "Би-би-си", является использование в одном из писем словосочетания "рагуль православный" в отношении Малофеева. Авторы расследования обратили внимание на слово "рагуль", они отмечают, что "его используют в основном как раз жители Украины".

Что было раньше: Как пишет "Би-би-си", всего с конца ноября 2019 года петербургские суды получили около 180 сигналов о возможном наличии бомб. Помимо судов за последний месяц будничными для Петербурга стали минирования торговых центров, школ, больниц и детских садов.

В Москве с конца ноября были "заминированы" более 10 тысяч объектов, а эвакуация затронула в общей сложности более 1 млн человек, сообщал Интерфакс со ссылкой на свой источник.

С середины декабря волна эвакуаций накрыла Дальний Восток. Там была зафиксирована и первая жертва лжеминирований: 19 декабря в Биробиджане во время эвакуации детского сада скончалась воспитатель.

В общей сложности на момент краха на Wex хранилось криптовалюты на общую сумму в 450 млн долларов. По одной из версий, к бирже некоторое время имели отношение структуры, близкие к Константину Малофееву, хотя сам он всегда отрицал это.

Темы: Росcия
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Росcия
Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"
В Литву сбежал еще один офицер РФ: он попросил убежища
Bloomberg: В июле Россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...