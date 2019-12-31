Россияне нашли украинский след в сообщениях о ложных минированиях в РФ

Русская служба Би-би-си заявила, что вычислила человека, который может быть автором ложных сообщений о минированиях школ и судов в России. След ведет в Украину.

Источник: Русская служба "Би-би-си" со ссылкой на источники

Детали: По данным "Би-би-си", в письмах о минированиях говорилось, что такие сообщения будут приходить до тех пор, пока российский православный предприниматель "Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX".

В письмах указывались номер биткоин-кошелька для перевода криптовалюты и ссылка на расследование "Би-би-си" о крахе биржи WEX. За день до начала волны "минирований" сообщение с требованием вернуть биткоины получил и принадлежащий Малофееву канал "Царьград".

За массовыми минированиями может стоять один из клиентов Wex с Украины, рассказал Би-би-си собеседник, близкий к правоохранительным органам России. По его словам, анализ сумм, похищенных у потерпевших от краха Wex, выявил одного клиента, у которого на бирже зависли около 120 биткоинов.

Источник "Би-би-си" добавил, что раньше он мог жить в Киеве и его могут звать Сергей. Собеседники в мэрии Москвы рассказали, что сообщения о минированиях действительно приходят с территории Украины.

Еще одним признаком, указівающим на украинское происхождение "минера", как заявляет "Би-би-си", является использование в одном из писем словосочетания "рагуль православный" в отношении Малофеева. Авторы расследования обратили внимание на слово "рагуль", они отмечают, что "его используют в основном как раз жители Украины".

Что было раньше: Как пишет "Би-би-си", всего с конца ноября 2019 года петербургские суды получили около 180 сигналов о возможном наличии бомб. Помимо судов за последний месяц будничными для Петербурга стали минирования торговых центров, школ, больниц и детских садов.

В Москве с конца ноября были "заминированы" более 10 тысяч объектов, а эвакуация затронула в общей сложности более 1 млн человек, сообщал Интерфакс со ссылкой на свой источник.

С середины декабря волна эвакуаций накрыла Дальний Восток. Там была зафиксирована и первая жертва лжеминирований: 19 декабря в Биробиджане во время эвакуации детского сада скончалась воспитатель.

В общей сложности на момент краха на Wex хранилось криптовалюты на общую сумму в 450 млн долларов. По одной из версий, к бирже некоторое время имели отношение структуры, близкие к Константину Малофееву, хотя сам он всегда отрицал это.