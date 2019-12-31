Германия ответила Путину: СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу

12903 просмотра
Вторник, 31 декабря 2019, 17:28

Посол Германии в Польше Рольф Никель выразил позицию федерального правительства Германии касательно заявлений российского президента о разделе Польши Гитлером и Сталиным в 1939 году

Источник: twitter Никеля

Прямая речь: "Позиция федерального правительства Германии понятна: пакт Риббентропа-Молотова был подготовкой к преступной наступательной войне гитлеровской Германии против Польши. СССР совместно с немцами принимал участие в этом грубом разделении Польши".

Что было раньше: 19 декабря на пресс конференции Путин отрицал, среди прочего, что пакт Молотова-Риббентропа стал причиной Второй мировой войны. Он сказал, что на Польшу напала нацистская Германия, а СССР ввел свои войска, поскольку польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами.

Путин также сказал, что Польша использовала Мюнхенское соглашение 1938 году, чтобы реализовать свои территориальные претензии и отобрать у Чехословакии Заолзье.

Напомним: 23 августа 1939 года гитлеровская Германия и Советский Союз заключили договор о ненападении. К договору прилагался секретный протокол о разделении интересов подписантов в Восточной Европе. В частности, Гитлер и Сталин договорились о разделе Польши.

1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Польши с запада, а 17 сентября 1939 года в Польшу вошли с востока советские войска. Сражаться на два фронта страна не могла. Ее раздел вермахт и части Красной Армии отпраздновали совместным парадом в Бресте.

Темы: Путин Германия Польша история


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский поздравил Путина с Новым годом и договорился о новых списках 31 декабря 2019, 12:11
Посол США в Варшаве упрекнула Путину из-за заявлений о Второй мировой 30 декабря 2019, 21:15
Путин не поздравил с Новым годом Зеленского и лидеров стран Балтии 30 декабря 2019, 14:00
Все новости
Главные новости
Новый обмен может состояться зимой 2020 года – спикер Зеленского
Освобожденным из плена военным вручили новые документы
Погода на Новый год: снег, сильный ветер и гололедица
Стали известны имена части украинцев, которые остались в плену после обмена – СМИ
Все новости
еда

2 причины, по которым оливье должно исчезнуть с вашего новогоднего стола

семья

Почему важно дедушкам и бабушкам проводить время с внуками

здоровье

5 признаков того, что вы едите мало углеводов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів