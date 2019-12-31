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Германия ответила Путину: СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу

Вторник, 31 декабря 2019, 16:28
Германия ответила Путину: СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу

Посол Германии в Польше Рольф Никель выразил позицию федерального правительства Германии касательно заявлений российского президента о разделе Польши Гитлером и Сталиным в 1939 году

Источник: twitter Никеля

Прямая речь: "Позиция федерального правительства Германии понятна: пакт Риббентропа-Молотова был подготовкой к преступной наступательной войне гитлеровской Германии против Польши. СССР совместно с немцами принимал участие в этом грубом разделении Польши".

Что было раньше: 19 декабря на пресс конференции Путин отрицал, среди прочего, что пакт Молотова-Риббентропа стал причиной Второй мировой войны. Он сказал, что на Польшу напала нацистская Германия, а СССР ввел свои войска, поскольку польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами.

Путин также сказал, что Польша использовала Мюнхенское соглашение 1938 году, чтобы реализовать свои территориальные претензии и отобрать у Чехословакии Заолзье.

Напомним: 23 августа 1939 года гитлеровская Германия и Советский Союз заключили договор о ненападении. К договору прилагался секретный протокол о разделении интересов подписантов в Восточной Европе. В частности, Гитлер и Сталин договорились о разделе Польши.

1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Польши с запада, а 17 сентября 1939 года в Польшу вошли с востока советские войска. Сражаться на два фронта страна не могла. Ее раздел вермахт и части Красной Армии отпраздновали совместным парадом в Бресте.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинГерманияПольшаистория
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