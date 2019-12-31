Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Милованов ожидает, что реальная зарплата украинцев в 2020 году вырастет на 10%

Вторник, 31 декабря 2019, 19:08
Милованов ожидает, что реальная зарплата украинцев в 2020 году вырастет на 10%

Министра развития экономики Тимофей Милованов считает, что в 2020 году реальная зарплата украинский может вырасти на 10%.

Источник: Facebook-страница Милованова

Прямая речь Милованова: "Рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд – в этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.

С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10%".

Детали: Милованов высказал мнение, что больше всего выигрывают те, кто имеют квалификации нужные для отраслей, в которых происходят инвестиции. Также, по его словам, это будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: зарплатыМилованов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
зарплаты
Рада приняла закон о доплатах военным
С начала войны у 4 из 10 украинцев уменьшились доходы - опрос
Силовики просят Раду отложить рассмотрение постановления о 30 тысячах для военных
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: