Милованов ожидает, что реальная зарплата украинцев в 2020 году вырастет на 10%

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Вторник, 31 декабря 2019, 20:08

Министра развития экономики Тимофей Милованов считает, что в 2020 году реальная зарплата украинский может вырасти на 10%.

Источник: Facebook-страница Милованова

Прямая речь Милованова: "Рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд – в этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.

С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10%".

Детали: Милованов высказал мнение, что больше всего выигрывают те, кто имеют квалификации нужные для отраслей, в которых происходят инвестиции. Также, по его словам, это будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться.

Украинская правда
Темы: зарплаты Милованов


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