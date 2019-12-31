Экс-посол Польши в Украине говорит, что Путин "оживил" Сталина

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Вторник, 31 декабря 2019, 22:01

Историческая политика президента России Владимира Путина является повторением исторической политики Иосифа Сталина.

Источник: бывший посол Польши в Украине Ян Пекло в интервью "Укринформу".

Прямая речь: "Историческая политика, которую представляет и популяризирует сегодня Путин, почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Кажется, что он ожил, а его дух ходит по кабинетам Кремля и диктует кремлевским чиновникам, что нужно делать. Думаю, что это направлено прежде всего на граждан России, ведь в последнее время Путин получил несколько чувствительных поражений".

Детали: По словам Пекло, речь идет о сентябрьской резолюции Европарламента по поводу начала Второй мировой войны, американских санкциях за реализацию Nord Stream 2, запрете на четыре года для российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях и соглашении, которое вынужден был подписать "Газпром" с "Нафтогазом" в деле транзита газа.

По его мнению, Путину остается единственное оружие - это историческая политика, ведь она не подлежит прагматичной классификации, как дела, касающиеся, например, экономики.

Темы: Путин Сталин


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