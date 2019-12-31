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Посол США в Ираке эвакуирован после штурма дипмиссии

Вторник, 31 декабря 2019, 21:50
Посол США в Ираке эвакуирован после штурма дипмиссии

Посол США в Ираке Мэтью Туллер 31 декабря эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, после того как здание штурмовали десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах".

Источник: Deutsche Welle

Детали: Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США направят в Багдад дополнительные силы для охраны дипмиссии. Подробностей о количестве военных он не сообщил, подчеркнув, что сотрудники посольства находятся в безопасности и никакой эвакуации не планируется.

Что произошло ранее: Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. На его территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, правительственные здания, включая парламент страны.

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Протестующие разбили камеры наружного наблюдения. По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США в воскресенье, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы "Катаиб Хезболла", поддерживаемой Ираном.

Темы: ИракСША
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