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Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО – новый текст заявления

Среда, 4 декабря 2019, 01:42
Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО – новый текст заявления

Нардеп от партии "Слуга народа", председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО Егор Чернев сообщил, что из-за технической ошибки на сайте Верховной Рады опубликовали не тот текст заявления о курсе на НАТО, который приняли парламентарии и обнародовал корректный текст.

Источник: Чернев в Facebook, проект постановления №2327,

Прямая речь: "Через технические неувязки (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18.00, на сайте Рады сейчас опубликовано старый текст заявления. А новый появится только завтра."

Детали: В опубликованном на сайте версии заявления отмечается, что Верховная Рада призывает президента "обеспечить подготовку и представление в декабря 2019 года в Североатлантического совета НАТО и Генерального секретаря НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО".

В версии, которую обнародовал Чернев такой пункт отсутствует.

Вместе с тем, в обновленном варианте украинский парламент выражает благодарность Североатлантическому совету НАТО за визит в Украину в октябре 2019 и поддержку евроатлантических стремлений Украины.

В то же время, в правильном заявлении Рада призывает Парламентскую ассамблею НАТО рассмотреть на пленарной сессии в мае 2020 вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ.

Кроме этого, депутаты призывают парламенты стран-членов НАТО "обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий по членству".

В двух версиях проекта постановления напоминается, что Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса и "вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве".

Что предшествовало: Верховная Рада поддержала заявление фракции "Европейская солидарность", согласно которому Украина в декабре должна обратиться к парламентам стран-членов НАТО за Планом действий по членству в Альянсе.

Напомним:

  • Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обвинил Порошенко в пиаре на теме ПДЧ. Порошенко, мол, активно раскручивает эту тему, при этом сам во время своей каденции заявку не подал.
  • 1 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украине нет смысла подавать заявку о Плане действий по членству, потому что она имеет ряд других инструментов для сотрудничества с Альянсом.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОВерховная РадаУкраина
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