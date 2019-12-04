Зеркаль говорит, что Ермак рекомендовал ей "прекратить медиаактивность"

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, что в начале сентября помощник президента Андрей Ермак, который отвечает за международное направление, рекомендовал ей "прекратить медиаактивность".

Источник: интервью Зеркаль на "Радио НВ"

Прямая речь: "Мы говорили по поводу последних моих интервью. И он (Ермак – УП) настойчиво рекомендовал прекратить мою медиаактивность. Это касалось общего подхода.

И я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (Офис президента – УП) видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев.

Если вы посмотрите на записи моих статей, комментариев, то вы увидите, что с сентября до победе в Гааге, я не дала ни одного интервью, я не прокомментировала ни одного события и не вышел ни один пост. "

Детали: Просьба помощника президента не касалась конкретных вопросов, а была общей и охватывала все возможные темы, на которые Зеркаль как заместитель министра могла давать комментарии.

Зеркаль объяснила, что она прислушалась к рекомендации Ермака, поскольку ей было "важно завершить все дела и не создавать дополнительного напряжения".

По ее словам, логика этой просьбы возможно заключалась в том, что она не является частью команды, которая принимает решения, поэтому ее комментарии могли бы "повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент".

Что предшествовало: В газете The New York Times вышло интервью Елены Зеркаль, где говорится о том, что заместитель министра знала о задержке военной помощи для Украины со стороны США. Однако она молчала об этом по просьбе помощника президента Андрея Ермака.

В интервью "Радио НВ" Зеркаль опровергла такую ​​трактовку ее слов журналистом газеты и объяснила, что Ермак не говорил ей не комментировать именно этот вопрос.

Напомним: