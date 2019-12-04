Бывший народный депутат от БПП Александр Грановский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы помочь в расследовании покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.

Источник: Грановский в Facebook

Детали: Реагируя на слова Соболева журналистам, что Грановский может знать, кто причастен к угрозам в его адрес, экс-нардеп назвал такую версию нонсенсом. Грановский предположил, что Соболеву такую версию "подбросили мрази", и заверил, что готов пройти проверку полиграфом, чтобы отсечь такую версию

Прямая речь: "Мне не знакомы чувства и состояние человека, который потерял ребенка. Очень надеюсь, что меня будут хоронить мои дети, как по-человечески правильно заметил Вячеслав Соболев в своем интервью журналистам. Несмотря на то, что Слава предположил, что я могу знать людей, причастных к этим чудовищным событиям, я зла не держу - уверен, родителям приходят на ум даже небылицы в эти минуты. Я полностью разделяю их горе…

Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтоб как можно скорей отсечь такую версию… Слава Богу, что Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии…

Как только просмотрел запись интервью, я немедленно попробовал связаться с близким тебе человеком, Слава, с целью организации такой проверки. Мне этот человек обещал перезвонить через час. Уверен, до вечера мы согласуем логистику и поставим в этом вопросе точку".

Что предшествовало: 4 декабря после заседания суда, арестовавшего вероятного киллера, который застрелил 3-летнего сына Соболева, сам депутат сказал журналистам, что подозревает, кто стоит за покушением на него. Журналисты просили назвать фамилии. Депутат попросил, чтобы СМИ "проконтролировали", чтобы эти люди оказались на детекторе лжи.

В разговоре Соболев упомянул в частности имя экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и бывшего его заместителя Артура Емельянова. Также прозвучала фамилия бывшего народного депутата и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого называли "смотрящим" президента Порошенко в судебной сфере.

Соболев подчеркнул, что не обвиняет этих людей, но очень хочет, чтобы они на детекторе лжи доказали, что не причастны к угрозам в его адрес.

"Саша, присядь на детектор, я хочу услышать, что ты скажешь на... Кто что знал, кто кого заказывал", – сказал в частности Соболев.