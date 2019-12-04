Убийство сына депутата: Соболев зовет на полиграф 8 человек, Грановский готов

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал фамилии 8 человек, от которых он требует пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не причастны к угрозам и покушению на него.

Источник: Соболев в комментарии журналистам после суда над подозреваемым в убийстве его сына, Грановский в Facebook, Инна Соболева в Facebook

Детали: 4 декабря после заседания суда, арестовавшего предполагаемого киллера, застрелившего 3-летнего сына Соболева, сам депутат сказал журналистам, что подозревает, кто стоит за покушением на него. Журналисты просили назвать фамилии. Депутат попросил, чтобы СМИ "проконтролировали", чтобы эти люди оказались на детекторе лжи.

В разговоре Соболев вспомнил в частности имя экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и бывшего его заместителя Артура Емельянова. Также прозвучала фамилия бывшего народного депутата и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого считали "смотрящим" президента Порошенко в судебной сфере.

Соболев подчеркнул, что не обвиняет этих людей, но очень хочет, чтобы они на детекторе лжи доказали, что не причастны к угрозам в его адрес.

Прямая речь: "Саша, присядь на детектор, я хочу услышать, что ты скажешь ... Кто что знал, кто кого заказывал".

Позиция Грановского: Экс-нардеп отреагировал на слова Соболева. Он заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы помочь в расследовании.

О причастности к этому делу Грановский предположил, что Соболеву такую версию "подбросили мрази", и заверил, что готов пройти проверку полиграфом, чтобы отсечь такую версию.

Прямая речь: "Мне не знакомы чувства и состояние человека, который потерял ребенка. Очень надеюсь, что меня будут хоронить мои дети, как по-человечески правильно заметил Вячеслав Соболев в своем интервью журналистам. Несмотря на то, что Слава предположил, что я могу знать людей, причастных к этим чудовищным событиям, я зла не держу - уверен, родителям приходят на ум даже небылицы в эти минуты. Я полностью разделяю их горе…

Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтоб как можно скорей отсечь такую версию… Слава Богу, что Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии…

Как только просмотрел запись интервью, я немедленно попробовал связаться с близким тебе человеком, Слава, с целью организации такой проверки. Мне этот человек обещал перезвонить через час. Уверен, до вечера мы согласуем логистику и поставим в этом вопросе точку".

Позже мать погибшего мальчика Соболева Инна написала, что считает Грановского не причастным к убийству ее сына.

Прямая речь Соболевой: "С момента нашего с мужем заявления относительно круга лиц, возможно причастных к убийству нашего сына, прошло несколько часов. Но за это время я пообщалась только с одним человеком...Александром Грановским. Я не следователь, но сердце матери все чувствует...Поэтому я могу уверенно сказать, что он не причастен к нашему горю..."

В то же время она попросила СМИ не спекулировать на этой теме и не использовать ее "в политических играх". Инна Соболева напомнила, что ждет ответа от других 7 человек, фамилии которых озвучил ее муж.

Напомним: У Соболева давний конфликт с экс-судьей Артуром Емельяновым. В 2016 году Соболев сообщил о получении угроз и обвинял Емельянова в организации травли. В то же время Емельянов пошел на Соболева судом и выиграл.