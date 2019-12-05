Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская пропагандистка дозвонилась до Зеленского

Четверг, 5 декабря 2019, 00:20
Российская пропагандистка дозвонилась до Зеленского

Российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась до президента Владимира Зеленского и предложила "поговорить", однако Зеленский после нескольких предложений положил трубку.

Источник: программа "60 минут"

Прямая речь Зеленского: "Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли у кого там что случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда извините продолжу общение со своими коллегами."

Детали: После того как украинский президент положил трубку, Скабеева все равно назвала его "весьма приятным и тактичным человеком", подчеркнув, что общался он с ней по-русски, потому что это его родной язык.

"Поводом" для звонка стала запланированная на 9 декабря встреча "нормандской четверки".

Российская "журналистка" также предложила Зеленскому интервью и попросила осознать, что "Россия не агрессор".

Напомним:

  • Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: