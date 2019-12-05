Российская пропагандистка дозвонилась до Зеленского

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Четверг, 5 декабря 2019, 01:20

Российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась до президента Владимира Зеленского и предложила "поговорить", однако Зеленский после нескольких предложений положил трубку.

Источник: программа "60 минут"

Прямая речь Зеленского: "Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы. Потому что думаю, мало ли у кого там что случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда извините продолжу общение со своими коллегами."

Детали: После того как украинский президент положил трубку, Скабеева все равно назвала его "весьма приятным и тактичным человеком", подчеркнув, что общался он с ней по-русски, потому что это его родной язык.

"Поводом" для звонка стала запланированная на 9 декабря встреча "нормандской четверки".

Российская "журналистка" также предложила Зеленскому интервью и попросила осознать, что "Россия не агрессор".

Напомним:

  • Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Зеленский Росcия


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