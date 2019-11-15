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Встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря

Пятница, 15 ноября 2019, 16:34
Встреча нормандской четверки состоится 9 декабря

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже.

Источники "Европейской правды" подтвердили, что достигнута окончательная договоренность о дате.

По информации источников, инициатива о дате была французская, однако окончательное утверждение ожидалось со стороны РФ.

Это подтвердил и Офис президента Украины.

"Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макронjv. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандскоv формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - впоследствии", - говорится в сообщении ОП в Facebook.

Раніше у п'ятницю агентство Bloomberg з посиланням на адміністрацію президента Франції повідомило, що лідери України, Росії, Німеччини та Франції зустрінуться 9 грудня в Парижі.

Також про це повідомили французькі ЗМІ. Зокрема, видання Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац зазначило, що метою зустрічі є "відкрити нову послідовність імплементації Мінських домовленостей". 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко днями заявив, що Україна, Німеччина та Франція схвалили попередню дату зустрічі в "нормандському форматі", оскільки українська сторона виконала всі умови для її проведення.

Остання зустріч на найвищому рівні у "нормандському форматі"  відбулася у жовтні 2016 року.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматДонбассОфис президента
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