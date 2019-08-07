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После Путина Зеленский позвонил Макрону

Среда, 7 августа 2019, 16:54
После Путина Зеленский позвонил Макрону

Источник: сайт президента Украины

В Офисе президента Владимира Зеленского говорят, что президент Франции Эммануэль Макрона согласился с необходимостью проведения встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время.

Детали: Зеленский провел телефонный разговор с Макроном, во время которого проинформировал своего французского коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела. Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса.

Зеленский также рассказал Макрону о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Текст сообщения ОПУ: "Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу".

Что произошло ранее: Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата как можно скорее собраться для возобновления переговоров.

Почему это важно: Очередной "режим тишины" на Донбассе не продержался и нескольких дней. Боевики начали нарушать договоренности. 6 августа впервые со дня объявления перемирия (21 июля) в зоне ООС погибли сразу 4 военных.

История вопроса:

  • Утром 6 августа боевики обстреляли из РПГ украинских бойцов вблизи Павлополя - четверо военных из 36-й бригады морской пехоты погибли. В момент обстрела бойцы были в окопе и устанавливали инженерное оборудование.
  • 7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что утром говорил с российским президентом Владимиром Путиным о ситуации на Донбассе и призвал его "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей"
  • Путин в ответ обвинил в обстрелах украинских военных и снова заговорил об "особом статусе" для так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДонбасснормандский форматФранцияГермания
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